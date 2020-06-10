Ozon отчитался о рекордном росте продаж

Ozon работает с 1998 г. По его данным, рост оборота в январе – марте 2020 г. стал рекордным за последние 15 лет. У многих потребителей появилась привычка покупать онлайн, также развивается доставка, объяснила заместитель гендиректора по связям с индустрией в Ozon Мария Заикина. Темпы роста могли быть выше, уверяет она, но не хватает мощностей доставки, это один из основных барьеров для развития всего рынка электронной торговли.