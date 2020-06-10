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Ozon отчитался о рекордном росте продаж

За январь — март оборот вырос более чем вдвое
Ксения Вирченко
Андрей Гордеев / Ведомости

Оборот интернет-магазина Ozon за I квартал 2020 г. вырос на 115% до 31,6 млрд руб. с НДС без учета возвратов, сообщил представитель компании. В апреле оборот составил 14,9 млрд руб. – почти в три раза больше, чем год назад. Чистую выручку и показатели прибыли компания не раскрывает.

Ozon работает с 1998 г. По его данным, рост оборота в январе – марте 2020 г. стал рекордным за последние 15 лет. У многих потребителей появилась привычка покупать онлайн, также развивается доставка, объяснила заместитель гендиректора по связям с индустрией в Ozon Мария Заикина. Темпы роста могли быть выше, уверяет она, но не хватает мощностей доставки, это один из основных барьеров для развития всего рынка электронной торговли.

В 2019 г., по собственным данным, оборот Ozon увеличился на 93% до 80,7 млрд руб. с НДС. Ozon – третий по выручке онлайн-магазин в России, по данным Data Insight за 2019 г.

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Связанные с коронавирусом ограничения в России в апреле – мае 2020 г. должны способствовать росту рынка электронной коммерции, отмечали аналитики «Ренессанс капитала» 4 июня 2020 г. Входящий в тройку лидеров Ozon, по их мнению, один из основных бенефициаров этого.

Прогноз Ozon – рост более чем на 100% в 2020 г. – в силе, сообщил гендиректор компании Александр Шульгин. Росту поможет качество сервиса, полагает Шульгин, а также ассортимент и разные способы доставки до клиента. Качество сервиса, по его мнению, было показательным в период самоизоляции и многие клиенты будут и дальше выбирать онлайн-магазины именно на основе этого фактора.

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Крупнейшие акционеры Ozon – АФК «Система» Владимира Евтушенкова (43%) и инвестиционный фонд Baring Vostok (около 40%). Еще одним крупным акционером может стать Сбербанк. Он может выкупить около 30% онлайн-ритейлера Ozon, сообщал 4 июня Reuters со ссылкой на источники.

Ozon рассматривает «различные стратегические шаги для финансирования развития», включая IPO, говорил 4 июня Reuters финансовый директор онлайн-ритейлера Даниил Федоров. Ранее о том, что Ozon может провести IPO в 2020 или 2021 гг., в ноябре 2019 г. сообщал Евтушенков. Представитель АФК «Система» тогда же подтверждал, что корпорация сохраняет такие планы: «На фоне ускорения темпов роста Ozon в условиях пандемии мы видим повышенный интерес инвесторов к компании».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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