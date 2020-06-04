Сбербанк договаривается о покупке 30% онлайн-магазина Ozon

Сбербанк договаривается о покупке 30% онлайн-магазина OzonСейчас банк в процессе развода с «Яндексом»
Сбербанк может выкупить крупный пакет акций онлайн-ритейлера Ozon, сообщает Reuters со ссылкой на данные четырех человек, знающих о подготовке к сделке. Сбербанк может получить до 30% акций Ozon после дополнительной эмиссии его акций, сообщили два собеседника Reuters.
Ozon – третий по выручке онлайн-магазин в России, по данным Data Insight за 2019 г. Его крупнейшими акционерами являются АФК «Система» Владимира Евтушенкова (43%) и инвестиционный фонд Baring Vostok (около 40%). По словам двух собеседников Reuters, выходить из актива обе компании не собираются.
Сбербанк хочет стать третьим равным партнером АФК «Система» и Baring Vostok в Ozon, говорит один из собеседников Reuters. Представители Сбербанка, АФК «Система» и Baring Vostok отказались от комментариев.
Сбербанк сейчас готовится объявить о разводе с «Яндексом», сообщили ранее источники The Bell и подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к «Яндексу». Решение принято, идет финальное оформление договоренностей, подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к «Яндексу». Компании разделят «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». По данным The Bell, «Яндекс» выкупит у Сбербанка его 45% в «Яндекс.Маркете». А «Яндекс.Деньги» отойдут Сбербанку, у которого сейчас 75% в этой компании, остальное – у «Яндекса».
Ozon рассматривает «различные стратегические шаги для финансирования развития», включая IPO, заявил Reuters финансовый директор онлайн-ритейлера Даниил Федоров. Ранее о том, что Ozon может провести IPO в 2020 или 2021 г., в ноябре 2019 г. сообщал Евтушенков. Представитель АФК «Система» подтвердил, что корпорация сохраняет такие планы: «На фоне ускорения темпов роста Ozon в условиях пандемии мы видим повышенный интерес к компании инвесторов».
За последние месяцы показатели Ozon могли существенно улучшиться, отмечали 2 июня аналитики «ВТБ капитала»: могли повыситься средний чек, частота заказов, а маркетинговые затраты на один заказ, напротив, сократиться. Некоторые из этих позитивных эффектов, конечно, временные, отмечали аналитики инвестбанка: но ускорение проникновения онлайн-продаж приближает операционную прибыль, а новые покупатели могут стать постоянными. Они оценивали стоимость доли «Системы» в Ozon на уровне около 30% рыночной капитализации корпорации – то есть около 45,57 млрд руб., по данным на закрытие Московской биржи 1 июня, накануне публикации обзора аналитиков.