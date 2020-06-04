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Сбербанк договаривается о покупке 30% онлайн-магазина Ozon

Сейчас банк в процессе развода с «Яндексом»
Ксения Вирченко Наталья Ищенко
РИА Новости

Сбербанк может выкупить крупный пакет акций онлайн-ритейлера Ozon, сообщает Reuters со ссылкой на данные четырех человек, знающих о подготовке к сделке. Сбербанк может получить до 30% акций Ozon после дополнительной эмиссии его акций, сообщили два собеседника Reuters.

Ozon – третий по выручке онлайн-магазин в России, по данным Data Insight за 2019 г. Его крупнейшими акционерами являются АФК «Система» Владимира Евтушенкова (43%) и инвестиционный фонд Baring Vostok (около 40%). По словам двух собеседников Reuters, выходить из актива обе компании не собираются.

Сбербанк хочет стать третьим равным партнером АФК «Система» и Baring Vostok в Ozon, говорит один из собеседников Reuters. Представители Сбербанка, АФК «Система» и Baring Vostok отказались от комментариев.

«Яндекс» и Сбербанк разделят активы

Причина разлада – в «Яндекс.Маркете»

Сбербанк сейчас готовится объявить о разводе с «Яндексом», сообщили ранее источники The Bell и подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к «Яндексу». Решение принято, идет финальное оформление договоренностей, подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к «Яндексу». Компании разделят «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». По данным The Bell, «Яндекс» выкупит у Сбербанка его 45% в «Яндекс.Маркете». А «Яндекс.Деньги» отойдут Сбербанку, у которого сейчас 75% в этой компании, остальное – у «Яндекса».

Ozon рассматривает «различные стратегические шаги для финансирования развития», включая IPO, заявил Reuters финансовый директор онлайн-ритейлера Даниил Федоров. Ранее о том, что Ozon может провести IPO в 2020 или 2021 г., в ноябре 2019 г. сообщал Евтушенков. Представитель АФК «Система» подтвердил, что корпорация сохраняет такие планы: «На фоне ускорения темпов роста Ozon в условиях пандемии мы видим повышенный интерес к компании инвесторов».

За последние месяцы показатели Ozon могли существенно улучшиться, отмечали 2 июня аналитики «ВТБ капитала»: могли повыситься средний чек, частота заказов, а маркетинговые затраты на один заказ, напротив, сократиться. Некоторые из этих позитивных эффектов, конечно, временные, отмечали аналитики инвестбанка: но ускорение проникновения онлайн-продаж приближает операционную прибыль, а новые покупатели могут стать постоянными. Они оценивали стоимость доли «Системы» в Ozon на уровне около 30% рыночной капитализации корпорации – то есть около 45,57 млрд руб., по данным на закрытие Московской биржи 1 июня, накануне публикации обзора аналитиков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных