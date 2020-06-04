Сбербанк договаривается о покупке 30% онлайн-магазина Ozon

Сбербанк сейчас готовится объявить о разводе с «Яндексом», сообщили ранее источники The Bell и подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к «Яндексу». Решение принято, идет финальное оформление договоренностей, подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к «Яндексу». Компании разделят «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». По данным The Bell, «Яндекс» выкупит у Сбербанка его 45% в «Яндекс.Маркете». А «Яндекс.Деньги» отойдут Сбербанку, у которого сейчас 75% в этой компании, остальное – у «Яндекса».