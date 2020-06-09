Ozon арендует крупный склад в Новосибирске
Ozon возьмет в аренду у PNK Group 67 000 кв. м в логистическом комплексе «PNK парк Толмачево» в Новосибирске, говорится в совместном сообщении компаний. Там сказано, что до конца года интернет-магазин займет 17 000 кв. м в этом объекте, а оставшиеся 50 000 кв. м PNK Group обязуется достроить в течение трех лет.
Сейчас Ozon арендует в Новосибирске 2800 кв. м в логопарке «Обь». С 2019 г. количество заказов, сделанных жителями Сибири на Ozon, увеличилось в три раза, а в апреле – в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объясняется в сообщении необходимость нового склада. Такой рост компания связывает с переводом большей части покупок в онлайн в связи с режимом самоизоляции. Вслед за новосибирскими покупателями в онлайн переходят и местные продавцы: в апреле на меркетплейсе зарегистрировалось в 2,5 раза больше компаний, чем годом ранее.
Ozon – один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров, в последние годы активно наращивает сеть складов, в том числе в регионах. Год назад компания договорилась с ГК «Ориентир» об аренде 94 000 кв. м (с возможностью расширения до 122 000 кв. м) в логистическом парке «Север» на Ленинградском шоссе. В этом году интернет-магазин арендовал в компании «Марвел-логистика» 29 000 кв. м в комплексе «PNK парк Софийская КАД» в Санкт-Петербурге. У Ozon есть также опцион на расширение площади аренды до 79 000 кв. м, говорили тогда источники, близкие к разным сторонам переговоров. Если это так, то это будет крупнейшая региональная сделка аренды за всю историю рынка складов.