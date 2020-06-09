Ozon арендует крупный склад в Новосибирске

Ozon – один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров, в последние годы активно наращивает сеть складов, в том числе в регионах. Год назад компания договорилась с ГК «Ориентир» об аренде 94 000 кв. м (с возможностью расширения до 122 000 кв. м) в логистическом парке «Север» на Ленинградском шоссе. В этом году интернет-магазин арендовал в компании «Марвел-логистика» 29 000 кв. м в комплексе «PNK парк Софийская КАД» в Санкт-Петербурге. У Ozon есть также опцион на расширение площади аренды до 79 000 кв. м, говорили тогда источники, близкие к разным сторонам переговоров. Если это так, то это будет крупнейшая региональная сделка аренды за всю историю рынка складов.