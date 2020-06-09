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Ozon арендует крупный склад в Новосибирске

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Ozon возьмет в аренду у PNK Group 67 000 кв. м в логистическом комплексе «PNK парк Толмачево» в Новосибирске, говорится в совместном сообщении компаний. Там сказано, что до конца года интернет-магазин займет 17 000 кв. м в этом объекте, а оставшиеся 50 000 кв. м PNK Group обязуется достроить в течение трех лет.

Сейчас Ozon арендует в Новосибирске 2800 кв. м в логопарке «Обь». С 2019 г. количество заказов, сделанных жителями Сибири на Ozon, увеличилось в три раза, а в апреле – в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объясняется в сообщении необходимость нового склада. Такой рост компания связывает с переводом большей части покупок в онлайн в связи с режимом самоизоляции. Вслед за новосибирскими покупателями в онлайн переходят и местные продавцы: в апреле на меркетплейсе зарегистрировалось в 2,5 раза больше компаний, чем годом ранее.

Ozon – один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров, в последние годы активно наращивает сеть складов, в том числе в регионах. Год назад компания договорилась с ГК «Ориентир» об аренде 94 000 кв. м (с возможностью расширения до 122 000 кв. м) в логистическом парке «Север» на Ленинградском шоссе. В этом году интернет-магазин арендовал в компании «Марвел-логистика» 29 000 кв. м в комплексе «PNK парк Софийская КАД» в Санкт-Петербурге. У Ozon есть также опцион на расширение площади аренды до 79 000 кв. м, говорили тогда источники, близкие к разным сторонам переговоров. Если это так, то это будет крупнейшая региональная сделка аренды за всю историю рынка складов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных