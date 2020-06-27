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Маск назвал Джеффа Безоса подражателем после покупки стартапа беспилотников

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Гендиректор Tesla Илон Маск назвал CEO американского онлайн-ритейлера Amazon Джефа Безоса подражателем после того, как стало известно, что Amazon договорилась о покупке калифорнийского стартапа Zoox, занимающегося разработкой самоуправляющихся автомобилей.

«Джефф Безос — подражатель, ха-ха», — написал Маск в своем Twitter в ответ на публикацию Financial Times про покупку компанией стартапа за $1,2 млрд.

О том, что интернет-ритейлер заплатит за технологический стартап более $1,2 млрд, что станет крупнейший инвестицией Amazon в сектор беспилотных транспортных средств, также сообщал The Wall Street Journal (WSJ). Сами компании не раскрывают стоимость сделки. Amazon собирается совместно с Zoox создать парк роботизированных такси, конкурируя таким образом с Waymo (принадлежит Alphabet, материнской компании Google), сообщал источник FT. Ожидается, что Amazon также может использовать Zoox при создании беспилотников для доставки товаров.

Ранее по теме: Amazon купит за $1,2 млрд стартап по разработке беспилотных такси

Amazon собирается совместно с Zoox создать парк роботизированных такси, конкурируя таким образом с Waymo (принадлежит Alphabet, материнской компании Google), сообщал источник FT. Ожидается, что Amazon также может использовать Zoox при создании беспилотников для доставки товаров.

Маск не первый раз публично критикует Безоса. В начале июня Маск в своем аккаунте в Twitter назвал Amazon монополистом и выразил мнение, что компанию необходимо разделить. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных