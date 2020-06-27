Маск назвал Джеффа Безоса подражателем после покупки стартапа беспилотников
Гендиректор Tesla Илон Маск назвал CEO американского онлайн-ритейлера Amazon Джефа Безоса подражателем после того, как стало известно, что Amazon договорилась о покупке калифорнийского стартапа Zoox, занимающегося разработкой самоуправляющихся автомобилей.
«Джефф Безос — подражатель, ха-ха», — написал Маск в своем Twitter в ответ на публикацию Financial Times про покупку компанией стартапа за $1,2 млрд.
О том, что интернет-ритейлер заплатит за технологический стартап более $1,2 млрд, что станет крупнейший инвестицией Amazon в сектор беспилотных транспортных средств, также сообщал The Wall Street Journal (WSJ). Сами компании не раскрывают стоимость сделки. Amazon собирается совместно с Zoox создать парк роботизированных такси, конкурируя таким образом с Waymo (принадлежит Alphabet, материнской компании Google), сообщал источник FT. Ожидается, что Amazon также может использовать Zoox при создании беспилотников для доставки товаров.
Amazon собирается совместно с Zoox создать парк роботизированных такси, конкурируя таким образом с Waymo (принадлежит Alphabet, материнской компании Google), сообщал источник FT. Ожидается, что Amazon также может использовать Zoox при создании беспилотников для доставки товаров.
Маск не первый раз публично критикует Безоса. В начале июня Маск в своем аккаунте в Twitter назвал Amazon монополистом и выразил мнение, что компанию необходимо разделить.