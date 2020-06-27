Маск назвал Джеффа Безоса подражателем после покупки стартапа беспилотников

О том, что интернет-ритейлер заплатит за технологический стартап более $1,2 млрд, что станет крупнейший инвестицией Amazon в сектор беспилотных транспортных средств, также сообщал The Wall Street Journal (WSJ). Сами компании не раскрывают стоимость сделки. Amazon собирается совместно с Zoox создать парк роботизированных такси, конкурируя таким образом с Waymo (принадлежит Alphabet, материнской компании Google), сообщал источник FT. Ожидается, что Amazon также может использовать Zoox при создании беспилотников для доставки товаров.