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Amazon купит за $1,2 млрд стартап по разработке беспилотных такси

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Американская Amazon договорилась о покупке калифорнийского стартапа Zoox, который занимается разработкой самоуправляющихся автомобилей, сообщает Reuters. Интернет-ритейлер заплатит за технологический стартап более $1,2 млрд, что станет крупнейший инвестицией Amazon в сектор беспилотных транспортных средств, пишут Financial Times (FT) и The Wall Street Journal (WSJ). Сами компании не раскрывают стоимость сделки.

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер, Amazon собирается совместно с Zoox создать парк роботизированных такси, конкурируя там образом с Waymo (принадлежит Alphabet, материнской компании Google), сказал источник FT. Ожидается, что Amazon также может использовать Zoox при создании беспилотников для доставки товаров. Ранее Amazon инвестировала в разработчика беспилотных машин Aurora Innovation (вложено $530 млн) и в производителя электромобилей Rivian (сумма инвестиций не объявлена). Zoox останется самостоятельным бизнесом, его руководители продолжат работу, сообщили компании. Согласно информации Reuters, большинству инвесторов Zoox вернут вложенные деньги.

О переговорах между Amazon и Zoox сообщала в мае WSJ. Созданный шесть лет назад стартап в июле 2018 г. в ходе очередного раунда инвестиций оценивался в $3,2 млрд, но в то время Zoox планировала запустить в 2020 г. программу испытаний машин. Но в этом году компания пострадала от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в апреле была вынуждена уволить 100 сотрудников, а в мая начала искать покупателя. На рынке были сомнения, сможет ли стартап запустить производство роботизированных такси без дополнительных инвестиций.

Сектор беспилотных транспортных средств столкнулся с проблемами из-за пандемии коронавируса. Конкурент Zoox и Waymo, принадлежащая General Motors компания Cruise, уволила 150 человек. Пока только Waymo смогла запустить в конце 2018 г. сервис такси без водителей в штате Аризона, но пока он не расширен на другие штаты. Waymo, стоимость которой оценивается более чем в $30 млрд, в дополнение к легковым автомобилям разрабатывает самоуправляемые грузовики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных