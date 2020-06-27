Amazon купит за $1,2 млрд стартап по разработке беспилотных такси

О переговорах между Amazon и Zoox сообщала в мае WSJ. Созданный шесть лет назад стартап в июле 2018 г. в ходе очередного раунда инвестиций оценивался в $3,2 млрд, но в то время Zoox планировала запустить в 2020 г. программу испытаний машин. Но в этом году компания пострадала от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в апреле была вынуждена уволить 100 сотрудников, а в мая начала искать покупателя. На рынке были сомнения, сможет ли стартап запустить производство роботизированных такси без дополнительных инвестиций.