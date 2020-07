Венчурные фонды США отрицают получение господдержки для малого бизнеса

В числе других венчурных компаний, указанных в отчете SBA о выдаче займов PPP, указаны Index Ventures and Foundation Capital ‒ они также отрицают получение средств по государственной поддержке. Среди крупных компаний, указанных как получивших заем для малого бизнеса, The Information называет сети общепита P.F. Chang’s и TGI Fridays, медиакомпании Forbes Media, The Washington Times и Lessin Media, а также стартапы, получавшие внешнее финансирование от венчурных компаний, ‒ Knotel, Getaround и ZocDoc.