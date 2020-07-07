Венчурные фонды США отрицают получение господдержки для малого бизнеса

Венчурный фонд Andreessen Horowitz отрицает получение государственного займа США, предназначавшегося для пострадавших от пандемии коронавируса компаний малого бизнеса, сообщает The Information. Компания была указана в отчете государственной Ассоциации малого бизнеса (SBA), гарантирующей займы по программе Paycheck Protection Program (PPP). В выписке указано, что Andreessen Horowitz получила заем на сумму от $350 000 до $1 млн. Фонд не подавал заявление на заем и не получала его, цитирует The Information представителя Andreessen Horowitz.