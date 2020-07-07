Венчурные фонды США отрицают получение господдержки для малого бизнеса
Венчурный фонд Andreessen Horowitz отрицает получение государственного займа США, предназначавшегося для пострадавших от пандемии коронавируса компаний малого бизнеса, сообщает The Information. Компания была указана в отчете государственной Ассоциации малого бизнеса (SBA), гарантирующей займы по программе Paycheck Protection Program (PPP). В выписке указано, что Andreessen Horowitz получила заем на сумму от $350 000 до $1 млн. Фонд не подавал заявление на заем и не получала его, цитирует The Information представителя Andreessen Horowitz.
В числе других венчурных компаний, указанных в отчете SBA о выдаче займов PPP, указаны Index Ventures and Foundation Capital ‒ они также отрицают получение средств по государственной поддержке. Среди крупных компаний, указанных как получивших заем для малого бизнеса, The Information называет сети общепита P.F. Chang’s и TGI Fridays, медиакомпании Forbes Media, The Washington Times и Lessin Media, а также стартапы, получавшие внешнее финансирование от венчурных компаний, ‒ Knotel, Getaround и ZocDoc.
Займы PPP выдаются американским компаниям, пострадавшим от распространения коронавируса или прекратившим из-за него свою деятельность. Они выдаются по ставке 1%. Долг по займам Paycheck Protection Program можно не возвращать, если деньги были использованы в течение 24 недель, а 60% от суммы направлены в зарплатный фонд.