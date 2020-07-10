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Delivery Club занялся доставкой из аптек

Ведомости

Входящий в совместное предприятие Mail.ru Group (MRG) и Сбербанка Delivery Club запустил доставку нелекарственных товаров из аптек. Это заметил журналист «Ведомостей» и подтвердил представитель Delivery Club. По его словам, партнером стал агрегатор «Все аптеки». Он также принадлежит MRG и сотрудничает с 40 000 аптек по всей России.

До этого Delivery Club специализировался на доставке еды из кафе и ресторанов и продуктов питания. Теперь пользователям доступен заказ витаминов, БАДов, косметических средств и др. из сотрудничающей с проектом «Все аптеки» сети «Доктор Столетов» (входит в ГК «Эркафарм»). Пока заказать товары из аптек могут только жители нескольких округов Москвы. В будущем, по словам представителя сервиса, география доставки и количество аптек расширится.

В середине марта ТАСС со ссылкой на источник в MRG сообщал, что Delivery Сlub и «Все аптеки» запустят доставку нерецептурных лекарств. Указ, разрешающий торговать нерецептурными препаратами онлайн, подписан президентом России Владимиром Путиным в марте. Но по утвержденным правительством правилам продавать лекарства через интернет могут только аптечные организации, кроме индивидуальных предпринимателей.

Ранее по теме: Забастовка курьеров Delivery Club. Фотографии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных