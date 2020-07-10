Delivery Club занялся доставкой из аптек

До этого Delivery Club специализировался на доставке еды из кафе и ресторанов и продуктов питания. Теперь пользователям доступен заказ витаминов, БАДов, косметических средств и др. из сотрудничающей с проектом «Все аптеки» сети «Доктор Столетов» (входит в ГК «Эркафарм»). Пока заказать товары из аптек могут только жители нескольких округов Москвы. В будущем, по словам представителя сервиса, география доставки и количество аптек расширится.