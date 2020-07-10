Delivery Club занялся доставкой из аптек
Входящий в совместное предприятие Mail.ru Group (MRG) и Сбербанка Delivery Club запустил доставку нелекарственных товаров из аптек. Это заметил журналист «Ведомостей» и подтвердил представитель Delivery Club. По его словам, партнером стал агрегатор «Все аптеки». Он также принадлежит MRG и сотрудничает с 40 000 аптек по всей России.
До этого Delivery Club специализировался на доставке еды из кафе и ресторанов и продуктов питания. Теперь пользователям доступен заказ витаминов, БАДов, косметических средств и др. из сотрудничающей с проектом «Все аптеки» сети «Доктор Столетов» (входит в ГК «Эркафарм»). Пока заказать товары из аптек могут только жители нескольких округов Москвы. В будущем, по словам представителя сервиса, география доставки и количество аптек расширится.
В середине марта ТАСС со ссылкой на источник в MRG сообщал, что Delivery Сlub и «Все аптеки» запустят доставку нерецептурных лекарств. Указ, разрешающий торговать нерецептурными препаратами онлайн, подписан президентом России Владимиром Путиным в марте. Но по утвержденным правительством правилам продавать лекарства через интернет могут только аптечные организации, кроме индивидуальных предпринимателей.