Венчурный рынок США начал восстанавливаться после получения господдержки

Во II квартале 2020 г. венчурные фонды и компании США провели 2197 сделок по финансированию на общую сумму в $34,3 млрд. Больше всего сократились масштабы seed-инвестиций: во II квартале этого года было заключено 315 соглашений, в то время как в 2019 г. в среднем за квартал совершалось 650 сделок.