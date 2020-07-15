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Венчурный рынок США начал восстанавливаться после получения господдержки

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Масштабы венчурного финансирования в США во II квартале 2020 г. сократились на 23% относительно аналогичного периода 2019 г., указано в анализе PitchBook-NVCA. По данным отчета, пик падения пришелся на апрель, в середине мая венчурный рынок США начал восстанавливаться. Авторы отчета связывают восстановление с программами государственной поддержки – в частности, с займами по программе Paycheck Protection Program (PPP).

Во II квартале 2020 г. венчурные фонды и компании США провели 2197 сделок по финансированию на общую сумму в $34,3 млрд. Больше всего сократились масштабы seed-инвестиций: во II квартале этого года было заключено 315 соглашений, в то время как в 2019 г. в среднем за квартал совершалось 650 сделок.

Займы PPP выдаются по ставке 1%, долг по ним можно не возвращать, если деньги были использованы в течение 24 недель, а 60% от суммы направлены в зарплатный фонд компаний. В начале июля Ассоциация малого бизнеса (SBA) США, гарантирующая займы PPP, опубликовала список компаний, получивших льготные кредиты. В числе получателей были указаны венчурные компании Andreessen Horowitz, Index Ventures и Foundation Capital, впоследствии они отрицали получение господдержки по программе PPP, сообщало издание The Information.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных