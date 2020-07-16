Счетная палата предупредила о возможном росте числа обманутых дольщиков

К таким выводам палата пришла после анализа применения законодательных норм для обеспечения прав россиян в сфере долевого строительства. Исследование проводилось с ноября 2019 г. по апрель 2020 г. В отчете о нем говорится, что анализ показал, что несмотря на меры по защите дольщиков в 2018-2019 гг. количество пострадавших россиян росло и продолжит расти. В настоящее время, по данным Счетной палаты, в России насчитывается около 200 000 обманутых дольщиков. Наиболее сложная ситуация с проблемой обманутых дольщиков — в Московской (755 домов, или 24,7% от числа проблемных объектов), Ленинградской, Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае и Москве. В единый реестр проблемных объектов на март 2020 г. включен 3 061 жилой дом. По словам аудитора Светланы Орловой, Счетная палата рекомендует правительству в первую очередь провести совместно с регионами полную инвентаризацию обманутых дольщиков. В палате считают, что полная и достоверная информация о количестве россиян, права которых были нарушены, сейчас отсутствует.