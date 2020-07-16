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Счетная палата предупредила о возможном росте числа обманутых дольщиков

Ведомости

Счетная палата России предупредила о возможном невыполнении программ помощи обманутым дольщикам и дальнейшем росте числа пострадавших от действий недобросовестных застройщиком. Она заявила о необходимости полного учета дольщиков строительства проблемных объектов и увеличения финансирования их достройки.

К таким выводам палата пришла после анализа применения законодательных норм для обеспечения прав россиян в сфере долевого строительства. Исследование проводилось с ноября 2019 г. по апрель 2020 г. В отчете о нем говорится, что анализ показал, что несмотря на меры по защите дольщиков в 2018-2019 гг. количество пострадавших россиян росло и продолжит расти. В настоящее время, по данным Счетной палаты, в России насчитывается около 200 000 обманутых дольщиков. Наиболее сложная ситуация с проблемой обманутых дольщиков — в Московской (755 домов, или 24,7% от числа проблемных объектов), Ленинградской, Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае и Москве. В единый реестр проблемных объектов на март 2020 г. включен 3 061 жилой дом. По словам аудитора Светланы Орловой, Счетная палата рекомендует правительству в первую очередь провести совместно с регионами полную инвентаризацию обманутых дольщиков. В палате считают, что полная и достоверная информация о количестве россиян, права которых были нарушены, сейчас отсутствует.

По мнению экспертов Счетной палаты, необходимо увеличить финансирование для рещения проблем обманутых дольщиков. В отчете приводится оценка Фонда защиты прав дольщиков: на 1 января 2020 г. необходимо было достроить 3 137 жилых домов, и на это требуется 686 млрд рублей. По расчетам ДОМ.РФ, из федерального бюджета в 2020-2024 гг. на достройку потребуется около 722 млрд рублей. Законом о бюджете фонду в 2020 г. предусмотрено финансирование 3 млрд рублей, а в 2021-2022 гг. оно не планируется. В 2020-2022 гг. средства на достройку проблемных объектов предусмотрены только в 31 регионе в размере 40 млрд рублей. Фонд защиты прав дольщиков в 2018 г. использовал 0,54% предусмотренных средств (43,5 млн из 8 млрд рублей), в 2019 г. — 18,6% (8,11 млрд из 43,56 млрд рублей). «Это свидетельствует о крайне низком качестве бюджетного планирования у Минстроя России», отметили в Счетной палате.

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По оценке палаты, высокий уровень зарплаты сотрудников фонда «пока не подкреплен значимыми результатами». Согласно ее данные, среднемесячная заработная плата в фонде составила почти 423 000 рублей в 2018 г. и 219 000 рублей в 2019 г. (339 000 — у сотрудников в Москве и 61 000 у сотрудников в Воронеже). Показатели зарплат сотрудников фонда в Москве в 5 и 3,6 раза превышают размеры средней зарплаты по столице, в 9,7 и в 7,1 раза размеры зарплат по России. За три года работы фонда (с 2017 по 2019 гг.) завершено строительство свыше 3 000 жилых помещений, а компенсации выплачены чуть более 1 300 обманутых дольщиков. По итогам анализа Счетная палата направила информационные письма президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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