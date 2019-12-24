Сколько стоит достроить жилье для всех обманутых дольщиков в России

В России сейчас насчитывается около 200 000 обманутых дольщиков, заявил на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым гендиректор Фонда защиты дольщиков Олег Говорун. «Более 3000 домов являются заброшенными, недостроенными, – продолжил он. – По сути, это миллионный город на территории нашей страны, который не достроен». Но в течение трех лет, т. е. до 2023 г., Говорун обещает полностью решить проблему.