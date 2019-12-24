Сколько стоит достроить жилье для всех обманутых дольщиков в России
В России сейчас насчитывается около 200 000 обманутых дольщиков, заявил на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым гендиректор Фонда защиты дольщиков Олег Говорун. «Более 3000 домов являются заброшенными, недостроенными, – продолжил он. – По сути, это миллионный город на территории нашей страны, который не достроен». Но в течение трех лет, т. е. до 2023 г., Говорун обещает полностью решить проблему.
В опубликованной на сайте правительства стенограмме беседы нет ответа на вопрос, сколько это может стоить. «Ведомостям» Говорун рассказал, что на строительство жилья для всех обманутых дольщиков «необходимо дополнительно выделить около 0,5 трлн руб.». «Это позволит выполнить поручение президента [России] Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева и решить накопленную проблему обманутых дольщиков к 2023 г.», – обещает Говорун.