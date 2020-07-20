«Боржоми» будет продавать воду на AliExpress

«Мы намерены и дальше развивать продуктовую категорию, чтобы пользователи могли купить в одном месте не только дом и холодильник, но и все, чем его стоит заполнить», – отметил коммерческий директор по специальным категориям AliExpress Россия Сергей Гречин. По его словам, напитки являются одной из самых популярных продуктовых категорий на AliExpress, среди них большая часть ассортимента – чай, кофе, вода.