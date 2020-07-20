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«Боржоми» будет продавать воду на AliExpress

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Сервис по доставке воды MyWatershop, принадлежащий IDS Borjomi International, открыл официальный магазин на AliExpress, говорится в пресс-релизе. Ранее производитель минеральной воды «Боржоми» и «Святой источник» продавал напитки онлайн только через собственный интернет-магазин.

Как пояснили в компании, первое время на MyWatershop будут продаваться около 40 разновидностей воды с доставкой по Москве и Московской области на дом через день после заказа. В будущем географию доставки и ассортимент расширят.

«Мы намерены и дальше развивать продуктовую категорию, чтобы пользователи могли купить в одном месте не только дом и холодильник, но и все, чем его стоит заполнить», – отметил коммерческий директор по специальным категориям AliExpress Россия Сергей Гречин. По его словам, напитки являются одной из самых популярных продуктовых категорий на AliExpress, среди них большая часть ассортимента – чай, кофе, вода.

У IDS Borjomi International есть офисы в пяти странах – Украине, России, Белоруссии, Грузии и Литве. Компания экспортирует свою продукцию в более чем 40 стран. В ее портфель входят такие бренды, как «Боржоми», «Моршинская», «Святой источник», «Миргородская», «Бакуриани», «Ликани», «Эдельвейс», «Трускавецкая» и «Аляска».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных