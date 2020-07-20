«Боржоми» будет продавать воду на AliExpress
Сервис по доставке воды MyWatershop, принадлежащий IDS Borjomi International, открыл официальный магазин на AliExpress, говорится в пресс-релизе. Ранее производитель минеральной воды «Боржоми» и «Святой источник» продавал напитки онлайн только через собственный интернет-магазин.
Как пояснили в компании, первое время на MyWatershop будут продаваться около 40 разновидностей воды с доставкой по Москве и Московской области на дом через день после заказа. В будущем географию доставки и ассортимент расширят.
«Мы намерены и дальше развивать продуктовую категорию, чтобы пользователи могли купить в одном месте не только дом и холодильник, но и все, чем его стоит заполнить», – отметил коммерческий директор по специальным категориям AliExpress Россия Сергей Гречин. По его словам, напитки являются одной из самых популярных продуктовых категорий на AliExpress, среди них большая часть ассортимента – чай, кофе, вода.
У IDS Borjomi International есть офисы в пяти странах – Украине, России, Белоруссии, Грузии и Литве. Компания экспортирует свою продукцию в более чем 40 стран. В ее портфель входят такие бренды, как «Боржоми», «Моршинская», «Святой источник», «Миргородская», «Бакуриани», «Ликани», «Эдельвейс», «Трускавецкая» и «Аляска».