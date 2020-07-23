В Петербурге запретят продажу алкоголя в небольших барах и кафе
В Санкт-Петербурге с января 2021 г. запретят розничную продажу алкоголя в заведениях общественного питания, в частности, барах, ресторанах, кафе и буфетах площадью менее 50 кв.м. Такой закон подписал губернатор Александр Беглов.
До вступления закона в силу рабочая группа должна будет «найти решение, которое устроит как жителей, так и владельцев баров», говорится в сообщении пресс-службы губернатора. Автор инициативы, депутат Денис Четырбок рассказал, если такие заведения не переформатируются, у них отозовут лицензию, а новые просто не смогут открыться в соответствии с законом, пишет «Интерфакс».
В Санкт-Петербурге с января 2017 г. действует запрет на розничную продажу крепкого алкоголя с 22.00 до 11.00. Также запрещена продажа алкоголя в местах проведения культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, и в местах, рядом со входами в детские, образовательные, медицинские организации.