В Петербурге запретят продажу алкоголя в небольших барах и кафе

До вступления закона в силу рабочая группа должна будет «найти решение, которое устроит как жителей, так и владельцев баров», говорится в сообщении пресс-службы губернатора. Автор инициативы, депутат Денис Четырбок рассказал, если такие заведения не переформатируются, у них отозовут лицензию, а новые просто не смогут открыться в соответствии с законом, пишет «Интерфакс».