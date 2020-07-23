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В Петербурге запретят продажу алкоголя в небольших барах и кафе

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В Санкт-Петербурге с января 2021 г. запретят розничную продажу алкоголя в заведениях общественного питания, в частности, барах, ресторанах, кафе и буфетах площадью менее 50 кв.м. Такой закон подписал губернатор Александр Беглов.

До вступления закона в силу рабочая группа должна будет «найти решение, которое устроит как жителей, так и владельцев баров», говорится в сообщении пресс-службы губернатора. Автор инициативы, депутат Денис Четырбок рассказал, если такие заведения не переформатируются, у них отозовут лицензию, а новые просто не смогут открыться в соответствии с законом, пишет «Интерфакс».

В Санкт-Петербурге с января 2017 г. действует запрет на розничную продажу крепкого алкоголя с 22.00 до 11.00. Также запрещена продажа алкоголя в местах проведения культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, и в местах, рядом со входами в детские, образовательные, медицинские организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных