Семья Тиньковых намерена открыть фонд борьбы с лейкемией не ранее 2021 года

«Фонд семьи Тиньковых», через который миллиардер и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков и его жена Рина будут перечислять средства на решение проблем рака крови и развитие института донорства, откроется не раньше 2021 г., написал Олег Тиньков в своем Instagram. Пока что фонд не создан, семья Тиньковых пока собирает необходимую информацию. Тиньков призвал людей, у которых есть идеи по поводу создания фонда, писать на электронную почту. «Моя жена Рина будет непосредственно этим заниматься», ‒ написал он.