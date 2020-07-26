Семья Тиньковых намерена открыть фонд борьбы с лейкемией не ранее 2021 года
«Фонд семьи Тиньковых», через который миллиардер и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков и его жена Рина будут перечислять средства на решение проблем рака крови и развитие института донорства, откроется не раньше 2021 г., написал Олег Тиньков в своем Instagram. Пока что фонд не создан, семья Тиньковых пока собирает необходимую информацию. Тиньков призвал людей, у которых есть идеи по поводу создания фонда, писать на электронную почту. «Моя жена Рина будет непосредственно этим заниматься», ‒ написал он.
Тиньков анонсировал планы создать фонд, который содействовал бы донорству костного мозга, 10 июля, после того как сам перенес операцию по трансплантации. «В России ‒ 130 000, а в Германии ‒ 7 млн доноров, нам должно быть стыдно», ‒ указывал он на разницу в масштабах донорского движения.
Тиньков является основным владельцем TCS Group Holding (головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования»). В марте 2020 г. он передал права на 40,4% группы в семейный траст. С марта 2020 г. бизнесмен лечится от лейкемии, на операцию по пересадке костного мозга он решился для того, чтобы избавиться от пораженных клеток, не восстановленных во время лечения в клинике.