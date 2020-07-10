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Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга

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Миллиардер и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков рассказал, что накануне перенес операцию по пересадке костного мозга. «У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км», ‒ написал он в своем Instagram и отметил, что ему еще предстоят «долгие недели и месяцы сложной реабилитации».

Тиньков заявил о намерении провести операцию по пересадке костного мозга 30 июня. Бизнесмен, лечащийся от лейкемии с марта 2020 г., принял это решение, чтобы избавиться от пораженных клеток, не восстановленных во время лечения в клинике. Тиньков призвал стать донорами клеток костного мозга: «В России ‒ 130 000, а в Германии ‒ 7 млн доноров, нам должно быть стыдно!» Тиньков заявил, что планирует по окончании лечения «подключиться к этому процессу» и «сделать большой фонд».

Тиньков является основным владельцем TCS Group Holding (головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования»). В марте 2020 г. он передал права на 40,4% группы в семейный траст.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных