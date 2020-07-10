Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга

Тиньков заявил о намерении провести операцию по пересадке костного мозга 30 июня. Бизнесмен, лечащийся от лейкемии с марта 2020 г., принял это решение, чтобы избавиться от пораженных клеток, не восстановленных во время лечения в клинике. Тиньков призвал стать донорами клеток костного мозга: «В России ‒ 130 000, а в Германии ‒ 7 млн доноров, нам должно быть стыдно!» Тиньков заявил, что планирует по окончании лечения «подключиться к этому процессу» и «сделать большой фонд».