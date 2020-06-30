Тиньков переболел коронавирусом
Врачи клиники Helios смогли добиться ремиссии болезни на кровяном и молекулярном уровне, рассказал бизнесмен. Однако, по его словам, небольшое количество клеток лейкемии осталось. «Поэтому... я принял радикальное решение ‒ делать пересадку костного мозга», ‒ написал он. Операция будет проведена через несколько недель в Лондоне. Тиньков поблагодарил семью и партнеров по бизнесу за поддержку.
«Основанный мною бизнес в надежных и профессиональных руках. И мы выйдем из этого кризиса на 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов... Просто потому, что мы изначально заточены под "онлайн" и "работу из дома" и у нас лучшая в мире финтек команда. Тинькофф ‒ не продается!» ‒ написал он.
Тиньков сообщил о том, что у него рак, в начале марта 2020 г. По его словам, врачи обнаружили у него острую форму лейкемии.
Тиньков является основным владельцем TCS Group Holding (головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования»). В марте 2020 г. он передал права на 40,4% группы в семейный траст.