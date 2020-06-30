Тиньков переболел коронавирусом

«Основанный мною бизнес в надежных и профессиональных руках. И мы выйдем из этого кризиса на 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов... Просто потому, что мы изначально заточены под "онлайн" и "работу из дома" и у нас лучшая в мире финтек команда. Тинькофф ‒ не продается!» ‒ написал он.