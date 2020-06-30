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Тиньков переболел коронавирусом

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Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков сообщил в Instagram, что переболел коронавирусом три месяца назад. Он продолжает бороться с лейкемией, которая была обнаружена в октябре 2019 г.

Врачи клиники Helios смогли добиться ремиссии болезни на кровяном и молекулярном уровне, рассказал бизнесмен. Однако, по его словам, небольшое количество клеток лейкемии осталось. «Поэтому... я принял радикальное решение ‒ делать пересадку костного мозга», ‒ написал он. Операция будет проведена через несколько недель в Лондоне. Тиньков поблагодарил семью и партнеров по бизнесу за поддержку.

«Основанный мною бизнес в надежных и профессиональных руках. И мы выйдем из этого кризиса на 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов... Просто потому, что мы изначально заточены под "онлайн" и "работу из дома" и у нас лучшая в мире финтек команда. Тинькофф ‒ не продается!» ‒ написал он.

Тиньков сообщил о том, что у него рак, в начале марта 2020 г. По его словам, врачи обнаружили у него острую форму лейкемии.

Тиньков является основным владельцем TCS Group Holding (головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования»). В марте 2020 г. он передал права на 40,4% группы в семейный траст.

Ранее по теме: Суд Лондона рассмотрит дело об экстрадиции Тинькова в США 13 июля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных