Суд Лондона рассмотрит дело об экстрадиции Тинькова в США 13 июля
Дело об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова будет рассмотрено в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 13 июля, выяснил ТАСС. Представитель лондонского суда уточнил, что речь идет о предварительных слушаниях, дата рассмотрения дела по существу пока не называется.
До 13 июля Тиньков обязан оставаться в Лондоне согласно условиям его освобождения под залог, которые остаются без изменений, добавил представитель суда.
20 апреля суд Лондона отменил запланированные на 27 апреля слушания об экстрадиции Тинькова. В настоящее время суд не рассматривает дел об экстрадиции из-за пандемии коронавируса, сказал представитель.
США требуют экстрадиции предпринимателя в рамках дела о сокрытии от налоговой службы состояния в $1 млрд во время IPO TCS Group Тинькова в 2013 г. Минюст США сообщал, что в результате IPO стоимость доли Тинькова достигла $1 млрд. Спустя три дня после IPO Тиньков отказался от гражданства США, подав фальшивую налоговую декларацию, говорилось в сообщении ведомства. Сам Тиньков обвинения не комментировал. В TCS Group говорили, что надеются на скорое решение спора.