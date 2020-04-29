Суд Лондона рассмотрит дело об экстрадиции Тинькова в США 13 июля

США требуют экстрадиции предпринимателя в рамках дела о сокрытии от налоговой службы состояния в $1 млрд во время IPO TCS Group Тинькова в 2013 г. Минюст США сообщал, что в результате IPO стоимость доли Тинькова достигла $1 млрд. Спустя три дня после IPO Тиньков отказался от гражданства США, подав фальшивую налоговую декларацию, говорилось в сообщении ведомства. Сам Тиньков обвинения не комментировал. В TCS Group говорили, что надеются на скорое решение спора.