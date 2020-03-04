Проблемы Тинькова и проблемы «Тинькофф»

Но, похоже, инвесторы усвоили урок. Новости о претензиях налоговой США к Тинькову, который сдал американский паспорт в 2013 г., конечно, повлияли на котировки, но не так драматично. 28 февраля, когда TCS (материнская компания «Тинькофф банка», акции которой обращаются на бирже) пришлось раскрыть информацию о том, что у налоговой службы США есть вопросы к Тинькову, глобальные депозитарные расписки TCS на Лондонской бирже опустились на 7,3%. Казалось бы, падение значительное, но в тот день усилилась распродажа на рынках из-за коронавируса, и Сбербанк тогда потерял на Лондонской бирже 4,8%, а ВТБ – 6,3%. 2 марта TCS пришлось раскрыть еще менее приятные подробности: выяснилось, что США выдали ордер на арест Тинькова, ему пришлось внести залог и он должен оставаться в Лондоне до конца судебных слушаний. Бумаги упали еще на 3,2%, а компания потеряла за два торговых дня $0,5 млрд капитализации. Но уже 3 марта котировки пошли вверх – на фоне 7,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ за январь 2020 г., о которой отчитался «Тинькофф банк». А 4 марта рост составил 2,68%.