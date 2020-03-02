Тинькова обязали находиться в Лондоне из-за спора с налоговой службой США

Накануне британское издание Sunday Express со ссылкой на источники сообщило, что Тиньков внес залог в размере 20 млн фунтов стерлингов (около $36 млн) для того, чтобы находиться на свободе во время рассмотрения в суде Лондона дела о налоговых претензиях со стороны США. По данным издания, бизнесмен сдал свои паспорта в полицию и должен отмечаться там три раза в неделю и не сможет выезжать за пределы лондонской кольцевой автодороги М25. Он также согласился, чтобы его передвижения контролировались электронным способом, а с 19.00 до 7.00 должен находиться в своей квартире в лондонском районе Кенсингтон, утверждает британское издание.