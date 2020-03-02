Тинькова обязали находиться в Лондоне из-за спора с налоговой службой США
Основной владелец TCS Group Олег Тиньков будет находиться в Лондоне до окончания судебного спора с US Internal Revenue Service в связи с выдачей ордера на его задержание, говорится в сообщении компании. Таковы условия судебного решения и залога, уплаченного бизнесменом.
По данным компании, защита Тинькова планирует урегулировать все вопросы, связанные с судебным иском налоговой службы США, в кратчайшие сроки.
TCS Group 27 февраля сообщила, что Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных налоговой службой США. Слушания состоятся в Лондоне в феврале – апреле 2020 г. Дело касается решения вопросов, связанных с уплатой налогов, отмечается в сообщении. Тиньков до 2013 г. был гражданином США.
Накануне британское издание Sunday Express со ссылкой на источники сообщило, что Тиньков внес залог в размере 20 млн фунтов стерлингов (около $36 млн) для того, чтобы находиться на свободе во время рассмотрения в суде Лондона дела о налоговых претензиях со стороны США. По данным издания, бизнесмен сдал свои паспорта в полицию и должен отмечаться там три раза в неделю и не сможет выезжать за пределы лондонской кольцевой автодороги М25. Он также согласился, чтобы его передвижения контролировались электронным способом, а с 19.00 до 7.00 должен находиться в своей квартире в лондонском районе Кенсингтон, утверждает британское издание.
TCS Group подчеркивает, что Тиньков участвует в судебных слушаниях в качестве частного лица и судебное разбирательство не влияет на операционную деятельность входящих в группу компаний («Тинькофф банк», «Тинькофф страхование» и «Тинькофф мобайл»). Данная ситуация не затрагивает деятельность совета директоров TCS Group и правления «Тинькофф банка», так как Тиньков не входит в состав ни одного из этих органов, отмечается в сообщении. При этом бизнесмен является председателем совета директоров «Тинькофф банка».