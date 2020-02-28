У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group Holding Plc на сайте LSE. Слушания состоятся в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения вопросов, связанных с уплатой налогов, отмечается в сообщении.