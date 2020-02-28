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У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

Ведомство инициировало судебные слушания
Ирина Чевтаева
Сергей-Коньков / ТАСС

Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group Holding Plc на сайте LSE. Слушания состоятся в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения вопросов, связанных с уплатой налогов, отмечается в сообщении.

Тиньков будет участвовать в слушаниях в качестве частного лица. Разбирательство не затрагивает ни одну из операционных компаний Tinkoff Group, уточнили в группе.

Тиньков был гражданином США до 2013 г., уточняется в сообщении.

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