У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову
Ведомство инициировало судебные слушания
Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group Holding Plc на сайте LSE. Слушания состоятся в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения вопросов, связанных с уплатой налогов, отмечается в сообщении.
Тиньков будет участвовать в слушаниях в качестве частного лица. Разбирательство не затрагивает ни одну из операционных компаний Tinkoff Group, уточнили в группе.
Тиньков был гражданином США до 2013 г., уточняется в сообщении.