Суд Лондона отменил слушания по экстрадиции Тинькова в США
Суд Лондона отменил запланированные на 27 апреля слушания об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова.
«Эти слушания не состоятся 27 апреля, они не пройдут по видеосвязи. Будет назначена другая дата заседания», — сказала ТАСС представитель суда. «Ведомости» направили запросы представителю Тинькова и в суд.
США требуют экстрадиции предпринимателя в рамках дела о сокрытии от налоговой службы состояния в $1 млрд во время IPO TCS Group Тинькова в 2013 г. Минюст США сообщал, что в результате IPO стоимость доли Тинькова достигла $1 млрд. Спустя три дня после IPO Тиньков отказался от гражданства США, подав фальшивую налоговую декларацию, говорилось в сообщении ведомства. Сам Тиньков обвинения не комментировал. В TCS Group говорили, что надеются на скорое решение спора.
2 апреля Тиньков объявил о передаче акций банка в семейный траст и о намерении покинуть его совет директоров. Ранее у предпринимателя диагностировали острую форму лейкемии. Сейчас он находится в Лондоне, где ожидает суда по вопросу о своей экстрадиции в США.