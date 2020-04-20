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Суд Лондона отменил слушания по экстрадиции Тинькова в США

Ведомости

Суд Лондона отменил запланированные на 27 апреля слушания об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова.

«Эти слушания не состоятся 27 апреля, они не пройдут по видеосвязи. Будет назначена другая дата заседания», — сказала ТАСС представитель суда. «Ведомости» направили запросы представителю Тинькова и в суд.

США требуют экстрадиции предпринимателя в рамках дела о сокрытии от налоговой службы состояния в $1 млрд во время IPO TCS Group Тинькова в 2013 г. Минюст США сообщал, что в результате IPO стоимость доли Тинькова достигла $1 млрд. Спустя три дня после IPO Тиньков отказался от гражданства США, подав фальшивую налоговую декларацию, говорилось в сообщении ведомства. Сам Тиньков обвинения не комментировал. В TCS Group говорили, что надеются на скорое решение спора.

2 апреля Тиньков объявил о передаче акций банка в семейный траст и о намерении покинуть его совет директоров. Ранее у предпринимателя диагностировали острую форму лейкемии. Сейчас он находится в Лондоне, где ожидает суда по вопросу о своей экстрадиции в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных