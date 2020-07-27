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Бизнес

Тимати объявил об уходе из музыкального лейбла Black Star

Ведомости

Музыкальный продюсер и рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) покидает основанный им музыкальный лейбл Black Star. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram.

«На сегодняшний день, превратившись в «группу компаний», на мой взгляд, мы, естественно, потеряли тот самый камерный шарм и сфокусировались на оборотах, статистиках и прочей бюрократии, без которой на самом деле невозможна ни одна крупная компания. Ребята хотят быть «Гуглом», «Верджином», «Амазоном» в своем деле, а мне скорее ближе концепция Илона Маска, если вы понимаете, о чем я», – написал музыкант. По его словам, потратив 15 активных лет на создание одной «империи», «он точно видит, чего хочет дальше сам по жизни, и как минимум знает, как, снова начав камерно, при желании превратиться в гиганта».

После ухода из компании Тимати стал независимым артистом, сохранив за собой полный каталог своих песен и товарных знаков. Он отметил, что за ним остались учредительные доли и права в проектах «Блэк стар бургер», «Блэк стар картинг», «Блэк стар карвош», а компании «13 барбершоп и тату», «13 бьюти» и «Блэк стар фитнес» переходят в его ведение.

Продюсерский центр и музыкальный лейбл Black Star был основан в 2006 г. Тимуром Юнусовым, Павлом Курьяновым и Вальтером Чассемом. За полтора года до ухода Тимати из лейбла ушли два популярных артиста – L`One (Леван Горозия) и Егор Крид. Горозии пришлось отстаивать права на песни и товарный знак L`One в суде, однако суд оставил все права за лейблом Black Star.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных