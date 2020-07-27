Тимати объявил об уходе из музыкального лейбла Black Star

«На сегодняшний день, превратившись в «группу компаний», на мой взгляд, мы, естественно, потеряли тот самый камерный шарм и сфокусировались на оборотах, статистиках и прочей бюрократии, без которой на самом деле невозможна ни одна крупная компания. Ребята хотят быть «Гуглом», «Верджином», «Амазоном» в своем деле, а мне скорее ближе концепция Илона Маска, если вы понимаете, о чем я», – написал музыкант. По его словам, потратив 15 активных лет на создание одной «империи», «он точно видит, чего хочет дальше сам по жизни, и как минимум знает, как, снова начав камерно, при желании превратиться в гиганта».