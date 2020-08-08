Билл Гейтс заявил о предстоящих Microsoft трудностях при покупке TikTok
Компании Microsoft придется учитывать условия, поставленные президентом Дональдом Трампом по вопросу продажи TikTok, заявил сооснователь и советник по технологиям Microsoft Билл Гейтс в интервью журналу Wired. Он назвал странными принципы, на которых основывается сделка, а намек Трампа на «долю» Министерства финансов США – «вдвойне странным». «Это чаша с ядом», – сказал Гейтс и отметил, что не знает, как будет совершена сделка.
Для Microsoft будет непросто сохранять весомое присутствие на рынке социальных сетей, компании придется учитывать вопрос шифрования данных, считает Гейтс. Он заявил, что считает положительным высокую конкурентность рынка. При этом на вопрос о том, есть ли у него переживания по поводу возможной сделки, Гейтс сказал: «То, что Трамп пытается избавиться от единственного конкурента – это очень странно».
8 августа президент США Дональд Трамп подписал указы о запрете заключать сделки и осуществлять транзакции с компаниями ByteDance (владелец TikTok) и Tencent (владелец WeChat), указ вступит в силу 20 сентября. Поводом для запрета стали угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Ранее, 2 августа, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла подтвердил переговоры о возможной покупке TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Позднее Трамп заявил, что не возражает против покупки TikTok «надежной американской компанией», но так как без участия властей США такая сделка не состоялась бы, часть от сделки должна поступить в бюджет страны.