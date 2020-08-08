Билл Гейтс заявил о предстоящих Microsoft трудностях при покупке TikTok

8 августа президент США Дональд Трамп подписал указы о запрете заключать сделки и осуществлять транзакции с компаниями ByteDance (владелец TikTok) и Tencent (владелец WeChat), указ вступит в силу 20 сентября. Поводом для запрета стали угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Ранее, 2 августа, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла подтвердил переговоры о возможной покупке TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Позднее Трамп заявил, что не возражает против покупки TikTok «надежной американской компанией», но так как без участия властей США такая сделка не состоялась бы, часть от сделки должна поступить в бюджет страны.