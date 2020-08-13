СПЧ: Google отказалась признать российскую «дочку» своим представительством

В СПЧ пояснили, что ответ Снэддона был получен в ответ на запрос от 6 августа о причинах блокировок YouTube-каналов российских СМИ и блогеров, в том числе о том, почему в их отношении не соблюдается стандартная процедура предупреждения о нарушении правил сообщества.