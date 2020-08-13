СПЧ: Google отказалась признать российскую «дочку» своим представительством
Google отказалась признать российскую компанию ООО «Гугл» своим представительством, говорится в сообщении Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) со ссылкой на письмо директора российского офиса Google Дэвида Снэддона. По данным СПАРКа, ООО «Гугл» на 100% принадлежит американской компании Google International.
«В ответе Дэвида Снэддона сообщается, что ООО "Гугл" не является представительством компании Google LLC в Российской Федерации, а сама компания не имеет филиалов и представительств на территории России», – говорится в сообщении.
В СПЧ пояснили, что ответ Снэддона был получен в ответ на запрос от 6 августа о причинах блокировок YouTube-каналов российских СМИ и блогеров, в том числе о том, почему в их отношении не соблюдается стандартная процедура предупреждения о нарушении правил сообщества.
СПЧ отмечает, что в российском офисе Google от комментариев отказались, сославшись на то, что его работники не осуществляют администрирование сервиса YouTube и не имеют возможности предоставить запрашиваемую информацию.
«Мы столкнулись с очень странной ситуацией, когда на сайте Google в разделе "О компании" в списке офисов указан офис ООО "Гугл" в Москве, а при обращении по указанному адресу нам сообщают, что google.ru не имеет отношения к американской компании», – прокомментировал руководитель СПЧ Валерий Фадеев.