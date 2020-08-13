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СПЧ: Google отказалась признать российскую «дочку» своим представительством

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Google отказалась признать российскую компанию ООО «Гугл» своим представительством, говорится в сообщении Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) со ссылкой на письмо директора российского офиса Google Дэвида Снэддона. По данным СПАРКа, ООО «Гугл» на 100% принадлежит американской компании Google International. 

«В ответе Дэвида Снэддона сообщается, что ООО "Гугл" не является представительством компании Google LLC в Российской Федерации, а сама компания не имеет филиалов и представительств на территории России», – говорится в сообщении.

В СПЧ пояснили, что ответ Снэддона был получен в ответ на запрос от 6 августа о причинах блокировок YouTube-каналов российских СМИ и блогеров, в том числе о том, почему в их отношении не соблюдается стандартная процедура предупреждения о нарушении правил сообщества.

СПЧ отмечает, что в российском офисе Google от комментариев отказались, сославшись на то, что его работники не осуществляют администрирование сервиса YouTube и не имеют возможности предоставить запрашиваемую информацию.

«Мы столкнулись с очень странной ситуацией, когда на сайте Google в разделе "О компании" в списке офисов указан офис ООО "Гугл" в Москве, а при обращении по указанному адресу нам сообщают, что google.ru не имеет отношения к американской компании», – прокомментировал руководитель СПЧ Валерий Фадеев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных