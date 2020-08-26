Путин поручил проверить законность потери госконтроля в БСК

По словам Путина, контрольный пакет БСК принадлежит частным лицам и деньги в развитие практически не инвестируются, в регионе не остаются. «Где деньги? Известно где — в офшоре», — сказал президент. Путин отметил, что 100% чистой прибыли БСК в прошлом году были направлены на дивиденды. «Они идут туда, где проживают контролирующие акционеры. Мы свободная страна, но надо и о людях подумать. Бесконтрольное выкачивание денег — это печальная история», — добавил президент.