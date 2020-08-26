Путин поручил проверить законность потери госконтроля в БСК
Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре провести проверку законности сделки, в результате которой государство утратило контроль в Башкирской содовой компании.
«Прошу прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль государства над компанией», — заявил президент на совещании с членами правительства.
По словам Путина, контрольный пакет БСК принадлежит частным лицам и деньги в развитие практически не инвестируются, в регионе не остаются. «Где деньги? Известно где — в офшоре», — сказал президент. Путин отметил, что 100% чистой прибыли БСК в прошлом году были направлены на дивиденды. «Они идут туда, где проживают контролирующие акционеры. Мы свободная страна, но надо и о людях подумать. Бесконтрольное выкачивание денег — это печальная история», — добавил президент.
Путин отметил, что в последние годы доля государства в БСК размывалась, поэтому президент поручил правительству и руководству Башкирии «детально разобраться» в ситуации и предложить решения».
19 августа глава республики Радий Хабиров заявил, что правительство Башкирии готовит соглашение о выкупе контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), на которую приходится до 85% всей производимой в стране пищевой соды. Он добавил, что после получения контрольного пакета правительство Башкирии решит дальнейшую судьбу предприятия.
16 августа Хабиров поручил приостановить геологоразведку на горе Куштау, которую вела БСК. Стычки между сотрудниками БСК и экологическими активистами были зафиксированы 15 и 16 августа, в них пострадали двое полицейских.
На территории Башкирии четыре знаменитых шихана – Тратау, Шахтау, Юрактау и Куштау, которые представляют собой остатки барьерного рифа начала пермского периода. У БСК в разработке был шихан Шахтау, который к концу 2020 г. будет практически исчерпан.
Решение о передаче Куштау БСК в качестве сырьевой базы для производства соды было принято в декабре 2018 г. В ноябре 2019 г. компания получила все необходимые документы и в конце июля начала подготовку к разработке горы.
Правительству Башкортостана через госкомпанию «Инвестиционный фонд» принадлежит 38,28% уставного капитала БСК, еще 57,18% у компании «Башхим», остальное принадлежит миноритариям. По данным СПАРК, единственным владельцем «Башхима» является кипрская Modissana Limited. Конечные бенефициары: бывший заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Сергей Черников и бизнесмен Дмитрий Пяткин, следует из данных ЕГРЮЛа. В 2019 г. чистая прибыль составила 12,08 млрд руб., выручка – 48,2 млрд руб., указано на сайте компании.