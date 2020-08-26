Порт Приморск задержал нефтетанкер из-за навала на причал

«Судно Nordindependence подлежит задержанию впредь до предоставления достаточного обеспечения в форме и на условиях, приемлемых для ООО “Приморский торговый порт”», — указано в распоряжении. Оно действительно в течение 72 часов за исключением нерабочих дней.