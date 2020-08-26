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Порт Приморск задержал нефтетанкер из-за навала на причал

Ведомости

Морской порт Приморск, расположенный в Ленинградской области, задержал на 72 часа танкер Nordindependence из-за навала на причал, следует из распоряжения капитана порта Игоря Ищенко (копия документа есть в распоряжении «Ведомостей»). 

В документе говорится, что в ходе отшвартовки танкера от причала №4 произошло повреждение гидротехнических сооружений и технологического оборудования причала. Буксировку танкера осуществляла аффилированная с «Транснефтью» компания «Союзфлот Порт», указано на ресурсе MarineTraffic.com.

«Судно Nordindependence подлежит задержанию впредь до предоставления достаточного обеспечения в форме и на условиях, приемлемых для ООО “Приморский торговый порт”», — указано в распоряжении. Оно действительно в течение 72 часов за исключением нерабочих дней. 

По данным MarineTraffic.com, танкер принадлежит голландской MT Nordindependence Shipping Management, оператор судна – голландская Reederei Nord. Дедвейт судна – 112 тыс. тонн, валовая вместимость – 60,1 тыс. тонн.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных