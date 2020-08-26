Порт Приморск задержал нефтетанкер из-за навала на причал
Морской порт Приморск, расположенный в Ленинградской области, задержал на 72 часа танкер Nordindependence из-за навала на причал, следует из распоряжения капитана порта Игоря Ищенко (копия документа есть в распоряжении «Ведомостей»).
В документе говорится, что в ходе отшвартовки танкера от причала №4 произошло повреждение гидротехнических сооружений и технологического оборудования причала. Буксировку танкера осуществляла аффилированная с «Транснефтью» компания «Союзфлот Порт», указано на ресурсе MarineTraffic.com.
«Судно Nordindependence подлежит задержанию впредь до предоставления достаточного обеспечения в форме и на условиях, приемлемых для ООО “Приморский торговый порт”», — указано в распоряжении. Оно действительно в течение 72 часов за исключением нерабочих дней.
По данным MarineTraffic.com, танкер принадлежит голландской MT Nordindependence Shipping Management, оператор судна – голландская Reederei Nord. Дедвейт судна – 112 тыс. тонн, валовая вместимость – 60,1 тыс. тонн.