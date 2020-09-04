Delivery Club скроет номера телефонов клиентов после жалобы на курьера
Сервис по доставке еды Delivery Club скроет номера телефонов клиентов от курьеров, сообщили «Ведомостям» в компании. Такое решение сервис принял после того, как произошел инцидент, в котором курьер предложил одной из клиенток «провести время вместе».
Об инциденте стало известно днем 4 сентября. Переписку курьера с клиенткой в WhatsApp опубликовало издание «360». В диалоге сотрудник спрашивает женщину, одна ли она дома, и говорит, что она ему очень понравилась. Женщина отвечает, что у нее есть муж, но курьер все равно предлагает «зайти на полчасика и провести время вместе», когда мужа не будет дома.
«Мы также работаем над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным. В ближайшее время телефонные номера клиентов перестанут быть видимыми для курьеров. Сотрудник службы поддержки вернется к работе после переобучения», ‒ сказал представитель компании. Он также добавил, что компания приносит «искренние извинения клиенту ‒ такое поведение неприемлемо для сотрудников службы доставки, этот курьер уже уволен».