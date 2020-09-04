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Delivery Club скроет номера телефонов клиентов после жалобы на курьера

Ведомости

Сервис по доставке еды Delivery Club скроет номера телефонов клиентов от курьеров, сообщили «Ведомостям» в компании. Такое решение сервис принял после того, как произошел инцидент, в котором курьер предложил одной из клиенток «провести время вместе».

Об инциденте стало известно днем 4 сентября. Переписку курьера с клиенткой в WhatsApp опубликовало издание «360». В диалоге сотрудник спрашивает женщину, одна ли она дома, и говорит, что она ему очень понравилась. Женщина отвечает, что у нее есть муж, но курьер все равно предлагает «зайти на полчасика и провести время вместе», когда мужа не будет дома.

«Мы также работаем над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным. В ближайшее время телефонные номера клиентов перестанут быть видимыми для курьеров. Сотрудник службы поддержки вернется к работе после переобучения», ‒ сказал представитель компании. Он также добавил, что компания приносит «искренние извинения клиенту ‒ такое поведение неприемлемо для сотрудников службы доставки, этот курьер уже уволен». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных