Delivery Club скроет номера телефонов клиентов после жалобы на курьера

Об инциденте стало известно днем 4 сентября. Переписку курьера с клиенткой в WhatsApp опубликовало издание «360». В диалоге сотрудник спрашивает женщину, одна ли она дома, и говорит, что она ему очень понравилась. Женщина отвечает, что у нее есть муж, но курьер все равно предлагает «зайти на полчасика и провести время вместе», когда мужа не будет дома.