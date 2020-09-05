В Германии оценили последствия возможного отказа от «Северного потока – 2»
Остановка строительства «Северного потока – 2» из-за инцидента с основателем ФБК Алексеем Навальным будет стоить немецкому бизнесу и потребителям миллиарды евро, заявили эксперты, опрошенные телевизионной службой новостей Tagesschau.
«В случае остановки строительства придется списать вложения в €8 млрд», – заявил руководитель объединения газовой отрасли ФРГ «Будущее. Природный газ» Тимм Келер.
По его словам, потребители должны будут также оплатить расходы в размере €4 млрд на строительство соединительных трубопроводов, которые не будут использоваться в дальнейшем.
Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что остановка строительства газопровода будет стоить европейским компаниям миллиарды евро, а восточной Германии – потери рабочих мест. Кроме того, сокращение поставок приведет неизбежно к росту цен на газ, добавил он.
Ранее член правящей коалиции ХДС/ХСС канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер Баварии Маркус Зедер призвал не связывать дело Алексея Навального и строительство газопровода «Северный поток – 2», указав, что трубопровод является вопросом частных инвестиций, а не вопросом государства.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд.
1 сентября Меркель заявила, что Германия намерена добиться завершения строительства газопровода, несмотря на давление со стороны США.