Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

В Германии оценили последствия возможного отказа от «Северного потока – 2»

Ведомости

Остановка строительства «Северного потока – 2» из-за инцидента с основателем ФБК Алексеем Навальным будет стоить немецкому бизнесу и потребителям миллиарды евро, заявили эксперты, опрошенные телевизионной службой новостей Tagesschau.

«В случае остановки строительства придется списать вложения в €8 млрд», – заявил руководитель объединения газовой отрасли ФРГ «Будущее. Природный газ» Тимм Келер.

По его словам, потребители должны будут также оплатить расходы в размере €4 млрд на строительство соединительных трубопроводов, которые не будут использоваться в дальнейшем.

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что остановка строительства газопровода будет стоить европейским компаниям миллиарды евро, а восточной Германии – потери рабочих мест. Кроме того, сокращение поставок приведет неизбежно к росту цен на газ, добавил он.

Ранее член правящей коалиции ХДС/ХСС канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер Баварии Маркус Зедер призвал не связывать дело Алексея Навального и строительство газопровода «Северный поток – 2», указав, что трубопровод является вопросом частных инвестиций, а не вопросом государства.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд.

1 сентября Меркель заявила, что Германия намерена добиться завершения строительства газопровода, несмотря на давление со стороны США.

Ранее по теме: Песков не увидел угрозы «Северному потоку – 2» из-за дела Навального

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных