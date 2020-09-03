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Песков не увидел угрозы «Северному потоку – 2» из-за дела Навального

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Кремль не видит причины для санкций в отношении России, а также угрозы остановки строительства «Северного потока – 2» из-за инцидента с основателем ФБК Алексеем Навальным, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая вопрос о возможности ограничений со стороны Берлина после заявлений об отравлении политика и угрозы заморозки строительства газопровода, Песков отметил, что Москва не приемлет санкционного языка в принципе и «в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы каких-либо санкций». «Скорее, это эмоциональные какие-то заявления [в Германии], которые не основываются на конкретных фактах. «Северный поток – 2» – это коммерческий проект, который в интересах двух стран и в интересах, собственно, энергобезопасности всего европейского континента», – сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что Кремль не видит поводов обвинять Россию в деле Навального, так как немецкая сторона, заявив об отравлении политика нервно-паралитическим веществом, до сих пор не предоставила ни доказательств, ни сведений о госпитализации политика по запросу Москвы. Кроме того, по его словам, без этой информации невозможно говорить о начале уголовного расследования инцидента с Навальным.

Правительство Германии 2 сентября заявило об обнаружении в крови Навального яда из группы «Новичок». Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении. Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы. Навального госпитализировали 20 августа в Омске, позже в больнице он впал в кому. Российские врачи не обнаружили следов ядов в его организме. 22 августа Навальный переведен на лечение в берлинскую клинику «Шарите», где до сих пор находится без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких.

Ранее по теме: В Германии призвали не связывать дело Навального и «Северный поток – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных