Песков не увидел угрозы «Северному потоку – 2» из-за дела Навального

Правительство Германии 2 сентября заявило об обнаружении в крови Навального яда из группы «Новичок». Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении. Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы. Навального госпитализировали 20 августа в Омске, позже в больнице он впал в кому. Российские врачи не обнаружили следов ядов в его организме. 22 августа Навальный переведен на лечение в берлинскую клинику «Шарите», где до сих пор находится без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких.