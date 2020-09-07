ФСБ перехватила 100 тонн контрабандных сигарет под видом томатной пасты

«Контрабандная партия перемещалась в Россию с использованием морского судна в пяти 20-тонных контейнерах под прикрытием томатной пасты. Впоследствии товар на грузовых автомобилях распределялся по территории Российской Федерации для реализации конечным потребителям», — говорится в сообщении ФСБ.