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ФСБ перехватила 100 тонн контрабандных сигарет под видом томатной пасты

Ведомости

ФСБ России нашла в контейнерах с томатной пастой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 100 т сигарет контрабандных сигарет. Об этом сообщили в спецслужбе.

«Контрабандная партия перемещалась в Россию с использованием морского судна в пяти 20-тонных контейнерах под прикрытием томатной пасты. Впоследствии товар на грузовых автомобилях распределялся по территории Российской Федерации для реализации конечным потребителям», — говорится в сообщении ФСБ.

Из незаконного оборота изъято около 100 т табачной продукции стоимостью 216 млн руб., уточнили в ФСБ. Организатора контрабанды задержали, возбуждено уголовного дело.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных