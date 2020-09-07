ФСБ перехватила 100 тонн контрабандных сигарет под видом томатной пасты
ФСБ России нашла в контейнерах с томатной пастой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 100 т сигарет контрабандных сигарет. Об этом сообщили в спецслужбе.
«Контрабандная партия перемещалась в Россию с использованием морского судна в пяти 20-тонных контейнерах под прикрытием томатной пасты. Впоследствии товар на грузовых автомобилях распределялся по территории Российской Федерации для реализации конечным потребителям», — говорится в сообщении ФСБ.
Из незаконного оборота изъято около 100 т табачной продукции стоимостью 216 млн руб., уточнили в ФСБ. Организатора контрабанды задержали, возбуждено уголовного дело.