Microsoft сообщил об отказе ByteDance продавать TikTok в США

Источники Associated Press, Reuters, Financial Times и The Wall Street Journal сообщили, что владелец TikTok договорился о сделке с Oracle. По данным источника Reuters, ByteDance предложила Oracle стать технологическим партнером и взять на себя управление данными пользователей TikTok из США. Кроме того, Oracle также обсуждает приобретение доли в американских активах сервиса.