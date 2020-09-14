Microsoft сообщил об отказе ByteDance продавать TikTok в США

«ByteDance сообщил нам сегодня, что они не будут продавать бизнес TikTok в США Microsoft», — говорится в сообщении Microsoft. Компания выразила уверенность в том, что ее предложение было бы полезно для пользователей TikTok и при этом защитило бы интересы национальной безопасности.