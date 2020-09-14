Microsoft сообщил об отказе ByteDance продавать TikTok в США
Китайская компания ByteDance сообщила Microsoft, что не будут продавать американское подразделение TikTok.
Источники Associated Press, Reuters, Financial Times и The Wall Street Journal сообщили, что владелец TikTok договорился о сделке с Oracle. По данным источника Reuters, ByteDance предложила Oracle стать технологическим партнером и взять на себя управление данными пользователей TikTok из США. Кроме того, Oracle также обсуждает приобретение доли в американских активах сервиса.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что владелец видеосервиса TikTok пытается договориться с Белым домом о неполной продаже американского сегмента приложения в канун приближающегося запрета его работы на территории США.
3 августа президент США Дональд Трамп пригрозил запретить работу TikTok на территории страны, если оно не будет продано американской компании до 15 сентября. Позже он подписал два указа, запрещающие гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.
В конце августа заявки на покупку американского сегмента приложения подали Oracle и Microsoft. Сообщалось также о том, что видеосервисом интересуются покупатели из Новой Зеландии и Австралии.