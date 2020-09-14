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Microsoft сообщил об отказе ByteDance продавать TikTok в США

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Китайская компания ByteDance сообщила Microsoft, что не будут продавать американское подразделение TikTok.

«ByteDance сообщил нам сегодня, что они не будут продавать бизнес TikTok в США Microsoft», — говорится в сообщении Microsoft. Компания выразила уверенность в том, что ее предложение было бы полезно для пользователей TikTok и при этом защитило бы интересы национальной безопасности.

Источники Associated PressReuters, Financial Times и The Wall Street Journal сообщили, что владелец TikTok договорился о сделке с Oracle. По данным источника Reuters, ByteDance предложила Oracle стать технологическим партнером и взять на себя управление данными пользователей TikTok из США. Кроме того, Oracle также обсуждает приобретение доли в американских активах сервиса.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что владелец видеосервиса TikTok пытается договориться с Белым домом о неполной продаже американского сегмента приложения в канун приближающегося запрета его работы на территории США.

3 августа президент США Дональд Трамп пригрозил запретить работу TikTok на территории страны, если оно не будет продано американской компании до 15 сентября. Позже он подписал два указа, запрещающие гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.

В конце августа заявки на покупку американского сегмента приложения подали Oracle и Microsoft. Сообщалось также о том, что видеосервисом интересуются покупатели из Новой Зеландии и Австралии.

Ранее по теме: WSJ узнала о попытках владельца TikTok договориться с Белым домом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных