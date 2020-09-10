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WSJ узнала о попытках владельца TikTok договориться с Белым домом

Ведомости

Владелец китайского видеосервиса TikTok, компания ByteDance, пытается договориться с Белым домом о неполной продаже американского сегмента приложения в канун приближающегося запрета его работы на территории США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как рассказали газете, ByteDance предложила властям США реструктурировать американский сегмент TikTok. Подобное предложение стало актуальным после того, как Китай ужесточил ограничения на продажу продуктов с использованием искусственного интеллекта, так что покупка видеосервиса американской компанией уже не будет подразумевать передачу ей ключевых алгоритмов. Кроме того, без согласия китайских властей провести эту операцию будет затруднительно.

Президент США Дональд Трамп не отреагировал однозначно на вариант с неполной продажей видеосервиса. Пока в силе остается план его приобретения американской компанией целиком.

3 августа президент США Дональд Трамп пригрозил запретить работу TikTok на территории страны, если оно не будет продано американской компании до 15 сентября. Позже он подписал два указа, запрещающие гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.

В конце августа заявки на покупку американского сегмента приложения подали Oracle и Microsoft. Сообщалось также о том, что видеосервисом интересуются покупатели из Новой Зеландии и Австралии.

Ранее по теме: Oracle и Microsoft подали заявки на покупку TikTok

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных