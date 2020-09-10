WSJ узнала о попытках владельца TikTok договориться с Белым домом
Владелец китайского видеосервиса TikTok, компания ByteDance, пытается договориться с Белым домом о неполной продаже американского сегмента приложения в канун приближающегося запрета его работы на территории США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как рассказали газете, ByteDance предложила властям США реструктурировать американский сегмент TikTok. Подобное предложение стало актуальным после того, как Китай ужесточил ограничения на продажу продуктов с использованием искусственного интеллекта, так что покупка видеосервиса американской компанией уже не будет подразумевать передачу ей ключевых алгоритмов. Кроме того, без согласия китайских властей провести эту операцию будет затруднительно.
Президент США Дональд Трамп не отреагировал однозначно на вариант с неполной продажей видеосервиса. Пока в силе остается план его приобретения американской компанией целиком.
3 августа президент США Дональд Трамп пригрозил запретить работу TikTok на территории страны, если оно не будет продано американской компании до 15 сентября. Позже он подписал два указа, запрещающие гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.
В конце августа заявки на покупку американского сегмента приложения подали Oracle и Microsoft. Сообщалось также о том, что видеосервисом интересуются покупатели из Новой Зеландии и Австралии.