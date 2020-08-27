Oracle и Microsoft подали заявки на покупку TikTok

3 августа президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить TikTok на территории страны, если оно не будет продано американской компании до 15 сентября. Позднее он подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами.