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Oracle и Microsoft подали заявки на покупку TikTok

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Oracle и Microsoft подали заявки китайской компании ByteDance на покупку американского приложения TikTok в рамках сделки, которая может быть заключена в течение недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждения.

При этом заявка Microsoft включает партнерство с Walmart, которая подтвердила свое участие в четверг, отмечает агентство. Walmart заявила в электронном письме, что находится в «партнерстве» с Microsoft по приобретению TikTok.

«Конкурирующие предложения были сделаны, что предвещает процесс закрытия сделки, хотя окончательная проработка деталей займет больше времени», ‒ сказал собеседник агентства на условиях анонимности.

В TikTok и Microsoft от комментариев отказались. 

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что американская технологическая компания Oracle начала предварительные переговоры о покупке доли в китайском сервисе TikTok для продолжения его работы в США.

31 июля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok. The Information сообщало, что покупкой доли в приложении заинтересовались несколько американских инвесторов, среди них назывались General Atlantic и Sequoia Capital.

3 августа президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить TikTok на территории страны, если оно не будет продано американской компании до 15 сентября. Позднее он подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных