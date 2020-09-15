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«Совкомфлот» заявил о планах провести IPO

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«Совкомфлот» собирается провести первичное размещение акций на бирже, сообщает пресс-служба госкомпании.

«ПАО «Совкомфлот» объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (IPO – прим. ред. ) обыкновенных акций компании и включить акции компании в список бумаг, котирующихся на Московской бирже», – говорится в сообщении.

IPO планируется провести на Московской бирже, для этого запланирована дополнительная эмиссия. В размещении будут участвовать только акции нового выпуска: государство, единственный акционер компании, не продает свой пакет. Компания ожидает привлечь за счет IPO не менее $500 млн. Эти средства планируется направить в новые индустриальные проекты, а также на уменьшение долговой нагрузки.

Оценка компании и размер пакета, который будет выставлен на продажу, не раскрывается. После IPO Россия «сохранит статус мажоритарного акционера компании», указано в сообщении «Совкомфлота».

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что первичное размещение бумаг «Совкомфлота» должно завершиться в октябре. Точных дат министр не указал. «Компания известна на международном рынке, имеет хорошую корпоративную культуру, находится в высокой степени готовности к сделке, завершить которую планируется в октябре», – подчеркнул министр.

По данным Минфина, в ближайшие три года государственная доля в уставном капитале «Совкомфлота» может быть сокращена до 75% + 1 акция.

Правительство утвердило план и основные направления приватизации на 2020–2022 гг. в январе. В числе приватизируемых оказались 293 предприятия, среди которых семь крупных активов: «Совкомфлот», ВТБ, Новороссийский и Махачкалинский морские торговые порты, «Росспиртпром», Кизлярский коньячный завод и «Алмазювелирэкспорт».

«Совкомфлот» является крупнейшей судоходной компанией России. Группа занимается также морской транспортировкой углеводородов, обслуживанием шельфовой разведки, а также добычей нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 147 судов, 80 их них обладают ледовым классом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных