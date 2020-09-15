«Совкомфлот» заявил о планах провести IPO

IPO планируется провести на Московской бирже, для этого запланирована дополнительная эмиссия. В размещении будут участвовать только акции нового выпуска: государство, единственный акционер компании, не продает свой пакет. Компания ожидает привлечь за счет IPO не менее $500 млн. Эти средства планируется направить в новые индустриальные проекты, а также на уменьшение долговой нагрузки.