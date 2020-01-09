Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года
Правительство утвердило план и основные направления приватизации на 2020–2022 г. Ежегодное поступление в федеральный бюджет от приватизации крупнейших компаний за указанный период составит 3,6 млрд руб., отмечается в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.
Согласно плану, за три года будут приватизированы акции 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также еще 1168 объектов.
Пресс-секретарь первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко 15 декабря рассказала, что правительство решило расширить план приватизации. По ее словам, средства от приватизации планируется направить на реализацию стратегических планов и расширение инвестиционных программ компаний.
Правительство одобрило план приватизации на заседании 25 декабря. В программу вошли 293 предприятия, среди которых семь крупных активов: «Совкомфлот», ВТБ, Новороссийский и Махачкалинский морские торговые порты, «Росспиртпром», Кизлярский коньячный завод и «Алмазювелирэкспорт».