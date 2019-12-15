Правительство решило расширить план приватизации
Правительство приняло решение расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020–2022 гг., включив в него дополнительные активы. Об этом сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко (ее цитирует ТАСС).
По словам Фоменко, такое решение было принято на совещании, которое провел Силуанов на этой неделе. На нем представители профильных министерств пересмотрели прогнозный план приватизации и решили включить в него дополнительные активы. Какие именно, пресс-секретарь не уточнила. Окончательное решение по программе приватизации должно быть принято на заседании правительства.
Средства от приватизации власти направят на реализацию стратегических планов и расширение инвестиционных программ компаний, добавила Фоменко.
Пресс-секретарь отметила, что целью расширения программы приватизации госкомпаний не является увеличение доходов бюджета, поскольку сейчас нет необходимости в финансировании дефицита. Приватизация рассматривается как структурная мера снижения доли участия государства в экономике.