Правительство решило расширить план приватизации

По словам Фоменко, такое решение было принято на совещании, которое провел Силуанов на этой неделе. На нем представители профильных министерств пересмотрели прогнозный план приватизации и решили включить в него дополнительные активы. Какие именно, пресс-секретарь не уточнила. Окончательное решение по программе приватизации должно быть принято на заседании правительства.