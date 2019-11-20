РЖД может отказаться от приватизации пригородных железнодорожных компаний
РЖД может отказаться от идеи приватизации пригородных железнодорожных компаний, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы, подготовленные компанией к заседанию правительственной комиссии по транспорту. Как отмечает газета, программа приватизации дочерних пригородных компаний считалась одним из ключевых элементов стратегии развития этого вида перевозок.
Однако теперь РЖД утверждает, что после продажи доли в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в январе 2018 г. из зоны влияния госкомпании вышло около 56% рынка пригородных железнодорожных перевозок, что не решило «проблему своевременного обновления подвижного состава». Для этого необходимы значительные субсидии со стороны государства. РЖД предлагает сохранить пригородный комплекс в своем периметре и вернуть его в перечень профильных активов.
Помимо этого РЖД предлагает увеличить закупки вагонов и покупать их при этом сразу на баланс госкомпании, а пригородным пассажирским компаниям сдавать их в аренду. Финансировать закупки РЖД хочет из собственной прибыли, отмечает газета. Окупать вложения можно за счет включения стоимости капитала в ставку аренды для пригородных компаний, однако это приведет к ее резкому росту, что, в свою очередь, повлечет подорожание стоимости проезда до 90%. Несмотря на это, РЖД, Минтранс и ФАС могут изучить такую возможность и провести с регионами работу по необходимости учета стоимости капитала, говорится в материалах.
На федеральные и региональные субсидии приходится 40% поступлений пригородного комплекса. Однако регионы обязаны возмещать пригородным компаниям выпадающие доходы, связанные с госрегулированием тарифов. В свою очередь РЖД предлагает рассматривать субсидии регионов «не как временное и неординарное вмешательство, а как плановый вид финансирования».
Согласно материалам РЖД, в 2020–2022 гг. для обновления подвижного состава планируется закупить 697 вагонов за 48 млрд руб.