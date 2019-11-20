РЖД может отказаться от приватизации пригородных железнодорожных компаний

Помимо этого РЖД предлагает увеличить закупки вагонов и покупать их при этом сразу на баланс госкомпании, а пригородным пассажирским компаниям сдавать их в аренду. Финансировать закупки РЖД хочет из собственной прибыли, отмечает газета. Окупать вложения можно за счет включения стоимости капитала в ставку аренды для пригородных компаний, однако это приведет к ее резкому росту, что, в свою очередь, повлечет подорожание стоимости проезда до 90%. Несмотря на это, РЖД, Минтранс и ФАС могут изучить такую возможность и провести с регионами работу по необходимости учета стоимости капитала, говорится в материалах.