Бизнес

Новости

РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»

Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, сделку 4 июня одобрил совет директоров монополии.

Стоимость самих поездов составит 513,5 млн евро, остальная сумма будет потрачена на их техническое обслуживание в течение всего срока службы. Один из источников «Коммерсанта» рассказал, что приобретение будет осуществляться на заемные средства. Компания планирует получить поезда в 2022–2023 гг., уточнил собеседник издания.

Выпускать поезда будет совместное предприятие «Синары» и Siemens – «Уральские локомотивы». Рамочное соглашение между компаниями было заключено еще в сентябре 2018 г. РЖД отказалась обсуждать детали итогового договора, Siemens тоже на стала комментировать сделку.

Это третья закупка «Сапсанов» РЖД. В 2006 г. компания заключила с Siemens контракт на поставку восьми таких поездов за 276 млн евро, а в 2007 г. компании договорились об их техническом обслуживании в течение 30 лет за 354,1 млн евро. Договор о покупке второй партии «Сапсанов» РЖД заключила в 2011 г. Тогда восемь поездов обошлась компании в 297 млн евро, а их обслуживание в течение всего срока службы – в 303 млн евро.