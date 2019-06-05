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Бизнес
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РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»

Ведомости
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Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, сделку 4 июня одобрил совет директоров монополии.

Стоимость самих поездов составит 513,5 млн евро, остальная сумма будет потрачена на их техническое обслуживание в течение всего срока службы. Один из источников «Коммерсанта» рассказал, что приобретение будет осуществляться на заемные средства. Компания планирует получить поезда в 2022–2023 гг., уточнил собеседник издания.

Выпускать поезда будет совместное предприятие «Синары» и Siemens «Уральские локомотивы». Рамочное соглашение между компаниями было заключено еще в сентябре 2018 г. РЖД отказалась обсуждать детали итогового договора, Siemens тоже на стала комментировать сделку.

Это третья закупка «Сапсанов» РЖД. В 2006 г. компания заключила с Siemens контракт на поставку восьми таких поездов за 276 млн евро, а в 2007 г. компании договорились об их техническом обслуживании в течение 30 лет за 354,1 млн евро. Договор о покупке второй партии «Сапсанов» РЖД заключила в 2011 г. Тогда восемь поездов обошлась компании в 297 млн евро, а их обслуживание в течение всего срока службы – в 303 млн евро.

Новости СМИ2
Авто
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Китайская Great Wall открыла автозавод в России

Ведомости
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Китайский автоконцерн Great Wall начал производство на автозаводе в Тульской области. Церемония открытия прошла 5 июня.

На предприятии будут выпускаться автомобили под брендом Haval. Производство началось с кроссовера F7, в дальнейшем к нему добавятся внедорожник H9 и купе-кроссовер F7x.

Машины выпускаются по полному циклу — со сваркой, окраской, а также местной штамповкой. Сейчас на заводе работает более 800 человек, их число планируется увеличить до 2000.

Мощность автозавода — до 80 000 автомобилей в год, в дальнейшем она будет увеличена до 150 000 шт. в год. Само производство к 2020 г. достигнет 25 000 автомобилей в год, уточняет «Интерфакс». Для сравнения: в 2018 г. в России было продано 3213 автомобилей Haval, марка заняла 0,2% рынка, гласят данные АЕБ. По итогам четырех месяцев 2019 г. российские дилеры Haval реализовали 2055 автомобилей, приводит данные «Автостат».

Строительство завода Great Wall в Тульской области началось в 2015 г. В проект инвестировано $500 млн. Дополнительные ожидаемые вложения — до 20 млрд руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы правительства Тульской области.

«В соответствии со стратегией развития автомобильной промышленности России инвестору предстоит локализовать технологические операции как по производству автомобиля, так и по производству автокомпонентов», — приводятся сообщении Минпромторга слова министра Дениса Мантуров. По его словам, это будет касаться производства двигателя, трансмиссии, автоматической коробки передач и систем управления автомобилем, компонентов интерьера, экстерьера и основных материалов.

Ожидается подписание правительством специального инвестиционного контракта (дает гарантии неухудшения налоговых условий, региональные льготы) с китайским автоконцерном, пояснил «Ведомостям» сотрудник одного из российских автозаводов. Такая же информация у «Интерфакса» — соглашение о намерениях заключить такой контракт может быть подписано в июне на ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге. Great Wall также намерена построить в России склады запчастей, испытательный полигон, гостиницы и другие объекты, перечисляется в сообщении Минпромторга.

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Финансы
Новости

ФСИН пообещала организовать поездку Калви на Петербургский экономический форум

Ведомости
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пообещала организовать поездку основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), если получит соответствующее уведомление от следователей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя службы Валерия Максименко.

Максименко уточнил, что пока ведомство не получало от Следственного комитета России (СКР) такого уведомления. «Ждем», — сказал он. «Если такое разрешение поступит — мы со своей стороны все сделаем, все организуем, как надо. Никаких проблем в этом нет», — подчеркнул заместитель директора ФСИН.

ПМЭФ пройдет 6–8 июня. Baring Vostok ранее напомнил, что ежегодно принимает участие в работе форма. Делегацию фонда на форуме в этом году возглавит старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева. 27 мая фонд сообщил, что Калви, содержащийся сейчас под домашним арестом, также зарегистрирован как участник форума. 30 мая его адвокаты подали прошение в СКР с просьбой разрешить бизнесмену поехать на форум. СКР пока не ответил на запрос.

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Бизнес
Новости

Гендиректор «Шереметьево» объяснил проблемы с выдачей багажа

Ведомости
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Задержки с выдачей багажа пассажирам в московском аэропорту «Шереметьево» вызваны изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков, заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко. «Мы переделывали технологию. Нам нужны другие люди и больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить», – объяснил он (цитата по ТАСС).

Василенко опроверг массовые увольнения грузчиков из структур аэропорта. Руководитель аэропорта подчеркнул, что сейчас аэропорт работает «спокойно» и в штатном режиме. «Я вам абсолютно честно скажу, что мы локализовали проблему», – заключил он.

С 1 июня пользователи социальных сетей стали жаловаться на задержки выдачи багажа в «Шереметьево». В некоторых сообщениях говорилось, что ждать багаж приходилось больше часа. Пресс-служба аэропорта подтвердила проблемы с выдачей багажа, объяснив их пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Система обработки и транспортировки багажа работала в штатном режиме, подчеркивали в «Шереметьево».

В то же время сотрудники трех авиакомпаний, летающих в этот аэропорт, говорили «Ведомостям», что аэропорт испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку ситуации в «Шереметьево». В частности, она проверяет, соблюдаются ли права пассажиров в случае задержек.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс». Пролонгация договора о транзите газа через Украину будет возможна, если новое руководство Украины будет прагматичным, подчеркнул Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини.

Он также отметил, что Москва и Братислава должны найти решения по подключению Словакии к проектам трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». По его словам, обсуждение этого вопроса между министрами двух стран уже ведется.

Прошедшая в январе трехсторонняя встреча Россия – ЕС – Украина, посвященная обсуждению транзита газа через Украину после 2019 г., к прогрессу не привела. Стороны не могут достичь договоренности из-за «разночтения в оценках» решения Стокгольмского арбитража.

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Авто
Новости

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

Ведомости
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«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании. Раньше «АвтоВАЗ» именовался публичным акционерным обществом, теперь же именуется акционерным обществом.

В пресс-релизе отмечается, что изменение статуса – следствие плана рекапитализации «АвтоВАЗа», утвержденного единственным акционером – нидерландской Alliance Rostec Auto BV. Она направлена на «содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений» в компании.

Регистрация нового наименования освобождает «АвтоВАЗ» от обязанности раскрывать информацию, которая возлагается на публичные компании, подчеркивает компания.

В мае ЦБ освободил «АвтоВАЗ» от обязанности раскрывать информацию. Регулятор отмечал, что решение вступит в силу, когда в единый государственный реестр юрлиц будут внесены данные об отказе компании от публичного статуса.

Совместное предприятие Renault и «Ростеха» – Alliance Rostec Auto B.V. – объявило в 2018 г. о принудительном выкупе долей миноритариев «АвтоВАЗа». В итоге Alliance Rostec Auto B.V. стала единственным акционером автопроизводителя. В феврале «АвтоВАЗ» обратился к Московской бирже с заявлением о делистинге ее акций.

Политика
Новости

СКР возбудил дело после отказа базы отдыха размещать детей с ВИЧ

Ведомости
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Следственный комитет (СКР) возбудил дело после того, как база отдыха в Нижегородской области отказалась разместить школьников с хроническим заболеванием, сообщается на сайте ведомства. Дело возбуждено по ст. 136 Уголовного кодекса (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина).

По версии следствия, в мае 2019 г. учредитель благотворительного фонда забронировал места на базе отдыха «Спортивная деревня Новинки». Целью поездки было «проведение реабилитационных профилактических мероприятий с детьми». Фонд оплатил проживание 50 человек, в том числе 30 детей, и аренду помещений для запланированных мероприятий. Но представитель базы оповестил учредителя фонда об отказе предоставить детям места для проживания из-за их заболевания. Деньги были возвращены.

«Противоправными действиям представителя базы отдыха допущена дискриминация прав и свобод детей, требующих социальной поддержки общества и государства», – подчеркивает СКР.

3 июня директор нижегородского благотворительного фонда «СТЭП» Ольга Кузьмичева рассказала местному изданию KozaPress о том, что «Спортивная деревня Новинки» отказала в размещении детей с ВИЧ-статусом. Администратор турбазы объяснила это решение тем, что персонал отказывается обслуживать детей. «На мои возражения и объяснения, что это дети и вирус не передается воздушно-капельным путем, что все детки на лечении, мне ответили, что все понимают, что, мол, “у нас свои дети”», – отметила Кузьмичева.

Нижегородский фонд «СТЭП», согласно данным на его сайте, учрежден в 2009 г. Он специализируется на помощи людям с ВИЧ, а также на помощи в борьбе с зависимостью от наркотиков, алкоголя и азартных игр.

Политика
Новости

Защита Трампа просит суд наказать демократов за обвинения в сговоре с Россией

Ведомости
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Адвокаты президента США Дональда Трампа просят суд отклонить иск демократической партии по поводу возможного сговора предвыборного штаба Трампа с Россией, а также обязать демократов оплатить судебные издержки, пишет агентство Bloomberg.

Защита Трампа называет действия демократической партии и расследования против Трампа политически мотивированными и обреченными на неудачу, поскольку они были лишь «попыткой доказать ложные вещи».

Отмечается, что юристы Трампа ссылаются на результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. В марте этого года команда Мюллера подготовила доклад и направила его генпрокурору и министру юстиции США Уильяму Барру, позже отредактированный документ был опубликован. Мюллер утверждал, что российские разведчики «предприняли согласованную атаку на политическую систему» США.

Они осуществляли хакерские атаки на компьютеры штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Также, согласно докладу, они распространяли в интернете личную информацию, способную повлиять на ход голосования. Действия хакеров были рассчитаны на то, чтобы нанести ущерб Клинтон.

Однако он не предоставил доказательств сговора штаба Трампа с ними, а также по итогам расследования не удалось доказать, что Трамп совершил уголовное преступление – препятствовал правосудию. После этого Мюллер решил подать в отставку. Президент России Владимир Путин в апреле 2019 г. так прокомментировал итоги доклада Мюллера: «Я вам говорил – ничего не найдут».

В Лондоне проходит акция протеста против приезда Трампа

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Политика
Новости

Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России

Ведомости
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Организация «Зеленый патруль» совместно с союзом «Национальный экологический корпус» представила новый рейтинг самых чистых и самых грязных регионов России. Он составляется четыре раза в год с 2008 г. В основу рейтинга кладутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах.

По итогам прошедшей весны самым экологически чистым регионом признана Тамбовская область. В первую десятку также вошли Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская, Магаданская и Мурманская области, Республика Коми и Ульяновская область.

Самым грязным регионом признана Свердловская область. Также в конце списка оказались Тульская область, Якутия, Забайкальский край, Московская область, Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская и Челябинская области.

Самым чистым городом федерального значения экологи назвали Москву, на втором месте – Санкт-Петербург, на третьем – Севастополь. Среди федеральных округов лидерами являются Центральный, Северо-Кавказский и Северо-Западный. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Уральском федеральном округе.

Бизнес
Новости

В России зафиксировали падение производства заменителей сыра

Ведомости
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В России за период с января по апрель до 157 900 т увеличилось производство сыров. Об этом сообщается в обзоре Минсельхоза со ссылкой на данные Росстата, обратил внимание РБК. Как отмечает министерство, это на 10% больше, чем за аналогичный период в 2018 г.

Производство сырных продуктов – «молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра», – в этот же период упало. Падение составило 7,6% до 57 300 т.

В обзоре Минсельхоза также говорится, что в России «отмечается рост объемов производства различных видов сыров, творога, йогуртов и иных видов продукции, чему способствует постепенное изменение потребительских предпочтений». Министерство не ответило на запрос РБК.

По словам Артема Белова, исполнительного директора Национального союза производителей молока (Союзмолоко), производство сырных продуктов снизилось впервые за пять лет. Доля сырных продуктов в рационе россиян, отметил Белов, до 2014 г. была небольшой. С введением Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции ЕС и США начался активный рост производства сырных продуктов, которые стоят дешевле, чем сыры, говорит он.

Представитель Россельхознадзора утверждает, что производство сырных продуктов снизилось, в частности, из-за неминуемого вхождения молочной продукции в систему электронной сертификации «Меркурий». Белов подтверждает, что внедрение «Меркурия» могло сыграть роль: эта система может изменить ситуацию с некорректной маркировкой.

Недвижимость
Новости

Китайская госкомпания не стала покупать гостиницу «Пекин» в центре Москвы

Ведомости
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Компания «Галс-Девелопмент», входящая в группу ВТБ, объявила о проведении электронных торгов по продаже гостиницы «Пекин», расположенной у станции метро «Маяковская» в центре Москвы, сообщили в пресс-службе компании. Стартовая цена лота установлена в размере 5,67 млрд руб., «шаг» аукциона» установлен в 15 млн руб. Сбор заявок продлится до 29 августа, сам аукцион запланирован на 2 сентября.

Таким образом, можно сделать вывод, что сделка по продаже объекта китайской госкомпании Sichuan Railway Investment Group (SRIG) окончательно сорвалась. В «Галс-Девелопмент» не комментируют итоги переговоров с китайской компанией.

В апреле источники, близкие к сторонам переговоров, сообщали «Ведомостям», что сделка может сорваться, поскольку она не получила одобрения властей Китая. Причины такого решения не озвучивались, но эксперты предполагали, что камнем преткновения могла стать цена объекта. В частности, владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич говорил, что отель вряд ли стоит более $35–40 млн (2,3–2,6 млрд руб.).

Гостиница «Пекин» строилась как символ дружбы СССР и Китая с 1939 по 1958 г. Она расположена на Большой Садовой улице и выполнена в стиле сталинского ампира. Общая площадь четырехзвездочной гостиницы составляет около 26 000 кв. м. Много лет гостиница принадлежала мэрии столицы, затем в 2006 г. перешла в дочернюю структуру АФК «Система» Владимира Евтушенкова – «Система-галс». Однако в 2009 г. основная часть девелоперских активов «Системы», включая «Пекин», перешла за долги ВТБ, который создал «Галс-Девелопмент» на базе «Система-галс». В 2016 г. гостиница была впервые выставлена на продажу.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Ведомости
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Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), став самым высокооплачиваемым спортсменом организации. Об этом рассказал его менеджер Али Абдель-Азиз, чьи слова приводит портал MMA Fighting.

По словам менеджера, это были самые легкие переговоры в его жизни, а заключенную с UFC сделку можно считать одной из крупнейших в истории чемпионата. «Мы очень рады, так как о нас позаботились, ведь лучших условий и пожелать было нельзя», – заявил Абдель-Азиз. Он отметил, что Нурмагомедову удалось стать самым высокооплачиваемым бойцом UFC по нескольким причинам. Во-первых, он никогда не проигрывал. «Его даже никогда не бросали на настил, он доминировал в каждом раунде против почти каждого соперника», – сказал менеджер. Во-вторых, спортсмен никогда не употреблял допинг, подчеркнул Абдель-Азиз.

Известно, что новый контракт рассчитан на несколько поединков, другие подробности договора не разглашаются. Один из боев состоится 7 сентября, соперником российского спортсмена станет американец Дастин Порье.

Нурмагомедов завоевал пояс чемпиона в легком весе 7 апреля 2018 г., победив решением судей американца Эла Яквинту и став первым россиянином – чемпионом UFC. Всего в активе спортсмена 27 боев, во всех из которых он одержал победы.

Как прошел бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

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