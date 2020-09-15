Аэропорт «Шереметьево» планирует возобновить работу терминала С в 2021 году
Аэропорт «Шереметьево» планирует возобновить работу терминала С весной 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя генерального директора по производству аэропорта Андрея Никулина.
«С мы планируем открыть весной следующего года, т. е. 2021 г.», – сказал Никулин, отметив, что до конца 2020 г. планируется открыть после ремонта первую взлетно-посадочную полосу. По его словам, аэропорт намерен выйти по объему пассажиропотока на уровень 2019 г. в летний сезон 2021 г.
Аэропорт «Шереметьево» закрыл терминал D из-за спада авиаперевозок во время пандемии коронавирусной инфекции с 1 апреля. С 20 марта по тем же причинам были закрыты терминалы Е и С.
27 июля в пресс-службе аэропорта рассказали о возобновлении работы терминала D. Всего в «Шереметьево» шесть пассажирских терминалов: А (терминал бизнес-авиации), B (принимает внутрироссийские рейсы), открытый в январе 2020 г. С, а также D, E и F (международные рейсы).