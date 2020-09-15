Аэропорт «Шереметьево» планирует возобновить работу терминала С в 2021 году

«С мы планируем открыть весной следующего года, т. е. 2021 г.», – сказал Никулин, отметив, что до конца 2020 г. планируется открыть после ремонта первую взлетно-посадочную полосу. По его словам, аэропорт намерен выйти по объему пассажиропотока на уровень 2019 г. в летний сезон 2021 г.