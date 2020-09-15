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Аэропорт «Шереметьево» планирует возобновить работу терминала С в 2021 году

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Аэропорт «Шереметьево» планирует возобновить работу терминала С весной 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя генерального директора по производству аэропорта Андрея Никулина.

«С мы планируем открыть весной следующего года, т. е. 2021 г.», – сказал Никулин, отметив, что до конца 2020 г. планируется открыть после ремонта первую взлетно-посадочную полосу. По его словам, аэропорт намерен выйти по объему пассажиропотока на уровень 2019 г. в летний сезон 2021 г. 

Аэропорт «Шереметьево» закрыл терминал D из-за спада авиаперевозок во время пандемии коронавирусной инфекции с 1 апреля. С 20 марта по тем же причинам были закрыты терминалы Е и С.

27 июля в пресс-службе аэропорта рассказали о возобновлении работы терминала D. Всего в «Шереметьево» шесть пассажирских терминалов: А (терминал бизнес-авиации), B (принимает внутрироссийские рейсы), открытый в январе 2020 г. С, а также D, E и F (международные рейсы).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных