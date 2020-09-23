BCG оценила возможные потери российских экспортеров от углеродного сбора

Замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов заявил в ходе форума, что углеродный сбор надо воспринимать как элемент протекционистской политики со стороны ЕС. «Если опираться на те оценки, которые сегодня у нас есть по объемам будущего углеродного сбора, ‒ $3,5 млрд в год, это почти 3% нашего экспорта. Поэтому, безусловно, мы столкнемся с ситуацией, когда конкурентоспособность нашей продукции на европейском рынке будет под ударом вследствие введения углеродного сбора», ‒ сказал он.