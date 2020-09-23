BCG оценила возможные потери российских экспортеров от углеродного сбора

BCG оценила возможные потери российских экспортеров от углеродного сбораОбъем потерь может составить $3‒5 млрд в год
Потери российских экспортеров от возможного введения Евросоюзом трансграничного углеродного сбора могут составить $3‒5 млрд в год, заявил управляющий директор и партнер BCG Антон Косач в ходе сессии Тюменского нефтегазового форума.
«По нашим предварительным укрупненным оценкам (параметры налога еще непонятны), углеродный сбор для России может составить дополнительную нагрузку в виде $3‒5 млрд в год. Довольно серьезные цифры», ‒ сказал Косач. По его словам, наиболее пострадавшей отраслью будет нефтегазовая. «Это $1,5‒2 млрд в год, что равноценно примерно $1‒2 на баррель в стоимости нефти. Это негативный вызов», ‒ сказал Косач.
Он подчеркнул, что сейчас более 30 стран используют тот или иной формат углеродного регулирования. В результате порядка 22% выбросов парниковых газов подпадают под регулирование, при этом в 2005 г. данный показатель был на уровне 5%.
Из восьми крупнейших экспортеров в ЕС системы углеродного регулирования нет только в России, отметил Косач. Остальные страны имеют либо национальные стандарты, либо регулирование на уровне штатов. Поэтому для России остро стоит вопрос выстраивания системы углеродного регулирования, полагает он. На ЕС приходилось 42% российского экспорта, или $180 млрд, по итогам 2019 г., отметили в BCG.
Замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов заявил в ходе форума, что углеродный сбор надо воспринимать как элемент протекционистской политики со стороны ЕС. «Если опираться на те оценки, которые сегодня у нас есть по объемам будущего углеродного сбора, ‒ $3,5 млрд в год, это почти 3% нашего экспорта. Поэтому, безусловно, мы столкнемся с ситуацией, когда конкурентоспособность нашей продукции на европейском рынке будет под ударом вследствие введения углеродного сбора», ‒ сказал он.
Замминистра энергетики Павел Сорокин также отметил неоднозначность климатической повестки. «К сожалению, когда слышишь про климатическую повестку, первое, что приходит на ум, ‒ это цинизм и лицемерие. Надо реалистично подходить к теме», ‒ заявил он. «Если грязные производства из ЕС сместились в Китай, это не значит, что ЕС перестал эмитировать выбросы, просто центр эмиссии сместился в другое место», ‒ отметил замминистра.
«Зеленая сделка» Европы ‒ принятый в конце 2019 г. план с целью сделать экономику ЕС углеродно нейтральной путем снижения до нуля разницы между выбросами парниковых газов и их поглощением к 2050 г. В рамках этого плана ЕС будет выдвигать требования к поставщикам товаров. Одной из мер может стать введение углеродного налога на ввозимую на территорию ЕС продукцию. Он будет взиматься в зависимости от объема выбросов СО2 при производстве продукции.