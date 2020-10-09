В Пакистане хотят заблокировать TikTok из-за «аморального» контента
Власти Пакистана решили заблокировать приложение TikTok на территории страны из-за «аморального» контента, сообщает Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников в правительстве.
«Принято решение заблокировать TikTok для доступа в Пакистане» — сказал агентству один из собеседников, который участвовал в принятии соответствующего решения. Власти планируют официально о нем объявить в течение нескольких часов.
«Мы неоднократно просили их создать эффективный механизм для блокировки аморального и непристойного контента», — пояснил он, добавив, что соцсеть не смогла полностью выполнить требования властей.
TikTok — сервис для создания, редактирования и просмотра коротких видео. Он принадлежит китайской компании ByteDance, международная версия приложения была представлена в 2018 г.