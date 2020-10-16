Акции TCS Group упали на 7,1% на фоне новостей об отмене сделки с «Яндексом»
Акции TCS Group (головная компания «Тинькофф банка») подешевели на 7,1% в ходе торгов на Мосбирже после заявления о срыве сделки с «Яндексом», свидетельствуют данные площадки.
Индекс Мосбиржи к 12:30 мск упал ниже 2800 п на падении котировок «Яндекса» и TCS Group — до 2792,98. Это минимальное значение с конца июля.
22 сентября TCS Group сообщила о переговорах по своей продаже Yandex N.V. и о наличии предварительного соглашения. Сумма сделки оценивалась в $5,48 млрд, или $27,64 за акцию. По информации «Ведомостей», «Яндекс» мог оплатить 50% пакета TCS Group своими акциями, а еще половину денежными средствами. Трасту семьи основателя компании Олега Тинькова сейчас принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту – 6,5%, остальные 53,1% акций находятся в свободном обращении.
14 октября The Bell сообщил о переговорах Тинькова с МТС по покупке «Тинькофф банка». По информации издания, «перебить» сделку с «Яндексом» может МТС или МТС Банк, входящие в АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Сам Тиньков 4 октября написал в Instagram, что оценивает вероятность сделки с «Яндексом» как 50/50.