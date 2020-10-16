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Акции TCS Group упали на 7,1% на фоне новостей об отмене сделки с «Яндексом»

Ведомости

Акции TCS Group (головная компания «Тинькофф банка») подешевели на 7,1% в ходе торгов на Мосбирже после заявления о срыве сделки с «Яндексом», свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 12:04 мск стоимость акций TCS Group упала на 7,1%, до 1 754,8 руб. К 12:10 мск цена акций компании скорректировалась на отметке 1 817,2 руб. Акции «Яндекса» на Мосбирже также упали на 4,1% на новостях об отмене сделки с TCS Group, до 4 560,2 руб. Сейчас они стоят 4 648,4 руб.

Индекс Мосбиржи к 12:30 мск упал ниже 2800 п на падении котировок «Яндекса» и TCS Group — до 2792,98. Это минимальное значение с конца июля. 

Ранее TCS Group (головная компания «Тинькофф банка») сообщила, что компания отказалась от сделки с «Яндексом», в рамках которой он получил бы 100% TCS Group. Представитель TCS пояснил «Ведомостям», что компания не ведет ни с кем переговоров о продаже.

Ранее по теме: Владелец «Тинькофф банка» отказался от сделки с «Яндексом»

22 сентября TCS Group сообщила о переговорах по своей продаже Yandex N.V. и о наличии предварительного соглашения. Сумма сделки оценивалась в $5,48 млрд, или $27,64 за акцию. По информации «Ведомостей», «Яндекс» мог оплатить 50% пакета TCS Group своими акциями, а еще половину денежными средствами. Трасту семьи основателя компании Олега Тинькова сейчас принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту – 6,5%, остальные 53,1% акций находятся в свободном обращении.

14 октября The Bell сообщил о переговорах Тинькова с МТС по покупке «Тинькофф банка». По информации издания, «перебить» сделку с «Яндексом» может МТС или МТС Банк, входящие в АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Сам Тиньков 4 октября написал в Instagram, что оценивает вероятность сделки с «Яндексом» как 50/50.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных