Акции TCS Group упали на 7,1% на фоне новостей об отмене сделки с «Яндексом»

По состоянию на 12:04 мск стоимость акций TCS Group упала на 7,1%, до 1 754,8 руб. К 12:10 мск цена акций компании скорректировалась на отметке 1 817,2 руб. Акции «Яндекса» на Мосбирже также упали на 4,1% на новостях об отмене сделки с TCS Group, до 4 560,2 руб. Сейчас они стоят 4 648,4 руб.