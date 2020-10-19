Кремль прокомментировал жалобу иностранного бизнеса на российские законы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты опроса компании Ernst & Young, участники которого среди иностранных компаний назвали частое изменение законодательства России ключевой проблемой правового поля для ведения бизнеса.
«Безусловно, в ходе продолжения работы по улучшению условий для инвестирования это мнение экспертное важно и, безусловно, оно будет приниматься во внимание. Собственно, оно уже принимается во внимание», — сказал Песков журналистам. Он напомнил, что эта тема затрагивалась на прошлой неделе на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
«И именно там говорилось уже о конкретных решениях, имеется в виду, решение о неизменности налоговых условий и иных при реализации крупных проектов. Да, пока это касается в основном большого бизнеса, но будем надеяться, что со временем такие шаги помогут улучшить инвестиционный климат и для среднего, а может быть и для малого бизнеса. То есть, шаги в этом направлении делаются, потребность улучшить ситуацию в этой области абсолютно очевидна», — отметил представитель Кремля.
Участниками опроса Ernst & Young стали 62 компании, в том числе 49 компаний-участниц Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ), работающего с 1994 г.. Из них 20 компаний — американские, в том числе 3M Co., Cargill, Mars, Mondelez International, PepsiCo, The Coca-Cola Co.
В качестве негативных изменений законодательства чаще всего назывались введение маркировки потребительских товаров, медленный процесс защиты интеллектуальной собственности, а также отсутствие долгосрочного и стабильного подхода к налогообложению в энергетическом секторе и частое изменение финансовых правил.