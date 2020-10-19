Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Кремль прокомментировал жалобу иностранного бизнеса на российские законы

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты опроса компании Ernst & Young, участники которого среди иностранных компаний назвали частое изменение законодательства России ключевой проблемой правового поля для ведения бизнеса.

«Безусловно, в ходе продолжения работы по улучшению условий для инвестирования это мнение экспертное важно и, безусловно, оно будет приниматься во внимание. Собственно, оно уже принимается во внимание», — сказал Песков журналистам. Он напомнил, что эта тема затрагивалась на прошлой неделе на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«И именно там говорилось уже о конкретных решениях, имеется в виду, решение о неизменности налоговых условий и иных при реализации крупных проектов. Да, пока это касается в основном большого бизнеса, но будем надеяться, что со временем такие шаги помогут улучшить инвестиционный климат и для среднего, а может быть и для малого бизнеса. То есть, шаги в этом направлении делаются, потребность улучшить ситуацию в этой области абсолютно очевидна», — отметил представитель Кремля.

Участниками опроса Ernst & Young стали 62 компании, в том числе 49 компаний-участниц Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ), работающего с 1994 г.. Из них 20 компаний — американские, в том числе 3M Co., Cargill, Mars, Mondelez International, PepsiCo, The Coca-Cola Co.

В качестве негативных изменений законодательства чаще всего назывались введение маркировки потребительских товаров, медленный процесс защиты интеллектуальной собственности, а также отсутствие долгосрочного и стабильного подхода к налогообложению в энергетическом секторе и частое изменение финансовых правил.

Ранее по теме: Иностранный бизнес назвал главную проблему российских законов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных