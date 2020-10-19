Кремль прокомментировал жалобу иностранного бизнеса на российские законы

«И именно там говорилось уже о конкретных решениях, имеется в виду, решение о неизменности налоговых условий и иных при реализации крупных проектов. Да, пока это касается в основном большого бизнеса, но будем надеяться, что со временем такие шаги помогут улучшить инвестиционный климат и для среднего, а может быть и для малого бизнеса. То есть, шаги в этом направлении делаются, потребность улучшить ситуацию в этой области абсолютно очевидна», — отметил представитель Кремля.