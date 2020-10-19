Иностранный бизнес назвал главную проблему российских законов

«Частые изменения в законодательстве участники опроса (50%) называют негативным влиянием на инвестиционную привлекательность России. Это одна из ключевых проблем, с которой сталкивается крупный иностранный бизнес в стране с точки зрения правовой среды», — говорится в опросе. В качестве негативных изменений законодательства чаще всего назывались введение маркировки потребительских товаров, медленный процесс защиты интеллектуальной собственности, а также отсутствие долгосрочного и стабильного подхода к налогообложению в энергетическом секторе и частое изменение финансовых правил.