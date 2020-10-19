Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Иностранный бизнес назвал главную проблему российских законов

Ведомости

Ключевой проблемой правового поля для ведения бизнеса в России является частое изменение законодательства, говорится в результатах опроса EY, проведенного среди иностранных компаний. Участниками опроса стали 62 компании, в том числе 49 компаний-участниц Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ), работающего с 1994 г.. Из них 20 компаний — американские, в том числе 3M Co., Cargill, Mars, Mondelez International, PepsiCo, The Coca-Cola Co.

«Частые изменения в законодательстве участники опроса (50%) называют негативным влиянием на инвестиционную привлекательность России. Это одна из ключевых проблем, с которой сталкивается крупный иностранный бизнес в стране с точки зрения правовой среды», — говорится в опросе. В качестве негативных изменений законодательства чаще всего назывались введение маркировки потребительских товаров, медленный процесс защиты интеллектуальной собственности, а также отсутствие долгосрочного и стабильного подхода к налогообложению в энергетическом секторе и частое изменение финансовых правил.

Кроме частой смены законодательства проблемами российского правового поля для ведения бизнеса иностранные компании называют высокий уровень административных барьеров (39%) и несоответствие между законом и текущими условиями для бизнеса (34%).

В числе положительных изменений иностранные компании отметили развитие трудового законодательства, в частности, эксперимент по использованию электронной цифровой подписи в кадровых документах, появление специального налогового режима для самозанятых, разработку законодательства по защите капитальных вложений, меры по поддержке несырьевого экспорта и экспортных компаний, и, наконец, «регуляторную гильотину» для устаревших нормативных актов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных