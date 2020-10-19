Иностранный бизнес назвал главную проблему российских законов
Ключевой проблемой правового поля для ведения бизнеса в России является частое изменение законодательства, говорится в результатах опроса EY, проведенного среди иностранных компаний. Участниками опроса стали 62 компании, в том числе 49 компаний-участниц Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ), работающего с 1994 г.. Из них 20 компаний — американские, в том числе 3M Co., Cargill, Mars, Mondelez International, PepsiCo, The Coca-Cola Co.
«Частые изменения в законодательстве участники опроса (50%) называют негативным влиянием на инвестиционную привлекательность России. Это одна из ключевых проблем, с которой сталкивается крупный иностранный бизнес в стране с точки зрения правовой среды», — говорится в опросе. В качестве негативных изменений законодательства чаще всего назывались введение маркировки потребительских товаров, медленный процесс защиты интеллектуальной собственности, а также отсутствие долгосрочного и стабильного подхода к налогообложению в энергетическом секторе и частое изменение финансовых правил.
Кроме частой смены законодательства проблемами российского правового поля для ведения бизнеса иностранные компании называют высокий уровень административных барьеров (39%) и несоответствие между законом и текущими условиями для бизнеса (34%).
В числе положительных изменений иностранные компании отметили развитие трудового законодательства, в частности, эксперимент по использованию электронной цифровой подписи в кадровых документах, появление специального налогового режима для самозанятых, разработку законодательства по защите капитальных вложений, меры по поддержке несырьевого экспорта и экспортных компаний, и, наконец, «регуляторную гильотину» для устаревших нормативных актов.