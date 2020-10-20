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Власти Москвы проверят тарифы «Яндекс.Еды» и Delivery Club

Ведомости

Столичные власти проверят на возможные нарушения антимонопольного законодательства при назначении тарифов на доставку еды сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Мы детально этот вопрос посмотрим. И если действительно есть признаки нарушения антимонопольного законодательства, напишем обращение в Федеральную антимонопольную службу», — сказал чиновник в ходе заседания совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов.

Подобным образом Ефимов отреагировал на сделанное на этом же заседании заявление уполномоченного по правам ресторанного бизнеса в Москве Сергея Миронова о том, что сейчас в сфере доставки еды из ресторанов действует монополия и данные сервисы берут с заведений 10-35% от стоимости заказа за курьерские услуги. Ресторанам приходится соглашаться на такие условия в ситуации, когда работать можно только через доставку. В результате они уходят «в еще больший минус» и их работа становится нерентабельной, пояснил Миронов.

Кроме того, к Ефимову с просьбой разобраться в существующей ситуации обратился министр экономического развития России Максим Решетников, пишет «Интерфакс».

В пресс-службах «Яндекс.Еды» и Delivery Club в ответ на запрос «Ведомостей» заявили, что открыты для диалога с участниками рынка, но пока не получали запросов на тему тарифов. В «Яндекс.Еде» также добавили, что с сегодняшнего дня и до конца года на сервисе будет действовать нулевая комиссия на заказы навынос для локальных ресторанов и небольших сетей до трех заведений. В пресс-службе уточнили, что на самовывоз приходится до трети заказов в ресторанах на платформе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных