Власти Москвы проверят тарифы «Яндекс.Еды» и Delivery Club
Столичные власти проверят на возможные нарушения антимонопольного законодательства при назначении тарифов на доставку еды сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
«Мы детально этот вопрос посмотрим. И если действительно есть признаки нарушения антимонопольного законодательства, напишем обращение в Федеральную антимонопольную службу», — сказал чиновник в ходе заседания совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов.
Подобным образом Ефимов отреагировал на сделанное на этом же заседании заявление уполномоченного по правам ресторанного бизнеса в Москве Сергея Миронова о том, что сейчас в сфере доставки еды из ресторанов действует монополия и данные сервисы берут с заведений 10-35% от стоимости заказа за курьерские услуги. Ресторанам приходится соглашаться на такие условия в ситуации, когда работать можно только через доставку. В результате они уходят «в еще больший минус» и их работа становится нерентабельной, пояснил Миронов.
Кроме того, к Ефимову с просьбой разобраться в существующей ситуации обратился министр экономического развития России Максим Решетников, пишет «Интерфакс».
В пресс-службах «Яндекс.Еды» и Delivery Club в ответ на запрос «Ведомостей» заявили, что открыты для диалога с участниками рынка, но пока не получали запросов на тему тарифов. В «Яндекс.Еде» также добавили, что с сегодняшнего дня и до конца года на сервисе будет действовать нулевая комиссия на заказы навынос для локальных ресторанов и небольших сетей до трех заведений. В пресс-службе уточнили, что на самовывоз приходится до трети заказов в ресторанах на платформе.