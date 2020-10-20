Власти Москвы проверят тарифы «Яндекс.Еды» и Delivery Club

В пресс-службах «Яндекс.Еды» и Delivery Club в ответ на запрос «Ведомостей» заявили, что открыты для диалога с участниками рынка, но пока не получали запросов на тему тарифов. В «Яндекс.Еде» также добавили, что с сегодняшнего дня и до конца года на сервисе будет действовать нулевая комиссия на заказы навынос для локальных ресторанов и небольших сетей до трех заведений. В пресс-службе уточнили, что на самовывоз приходится до трети заказов в ресторанах на платформе.