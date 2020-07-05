Delivery Club выплатит курьерам долги по зарплате после угрозы забастовки
Delivery Club в ближайшие дни выплатит зарплату нескольким десяткам курьеров, не получившим деньги от логистического партнера компании, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы сервиса. Договор с логистическим партнером после долгов по зарплате расторгнут. Курьерам предложили другие варианты трудоустройства.
Накануне независимый профсоюз «Курьер» сообщил о проведении встречи с инициативной группой курьеров Delivery Club, на которой были озвучены требования о погашении долгов по зарплате и пересмотре трудовых договоров. В случае их неисполнения 6 июля курьеры планировали объявить забастовку, под требованиями подписались более 70 человек. По данным источника ТАСС, близкого к Delivery Club, за два месяца зарплату не получили около 30 курьеров.
В июне курьеры компании жаловались на штрафы и ухудшение условий труда. В опубликованном обращении они рассказали, что им стали поступать заказы от клиентов, находящихся на большом расстоянии. За отказ от таких заказов их якобы начали штрафовать.