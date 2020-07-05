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Delivery Club выплатит курьерам долги по зарплате после угрозы забастовки

Ведомости

Delivery Club в ближайшие дни выплатит зарплату нескольким десяткам курьеров, не получившим деньги от логистического партнера компании, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы сервиса. Договор с логистическим партнером после долгов по зарплате расторгнут. Курьерам предложили другие варианты трудоустройства.

Накануне независимый профсоюз «Курьер» сообщил о проведении встречи с инициативной группой курьеров Delivery Club, на которой были озвучены требования о погашении долгов по зарплате и пересмотре трудовых договоров. В случае их неисполнения 6 июля курьеры планировали объявить забастовку, под требованиями подписались более 70 человек. По данным источника ТАСС, близкого к Delivery Club, за два месяца зарплату не получили около 30 курьеров.

В июне курьеры компании жаловались на штрафы и ухудшение условий труда. В опубликованном обращении они рассказали, что им стали поступать заказы от клиентов, находящихся на большом расстоянии. За отказ от таких заказов их якобы начали штрафовать.

Ранее по теме: Прокуратура Москвы проверит сообщения о нарушении прав курьеров Delivery Club

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных