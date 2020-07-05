Delivery Club выплатит курьерам долги по зарплате после угрозы забастовки

Накануне независимый профсоюз «Курьер» сообщил о проведении встречи с инициативной группой курьеров Delivery Club, на которой были озвучены требования о погашении долгов по зарплате и пересмотре трудовых договоров. В случае их неисполнения 6 июля курьеры планировали объявить забастовку, под требованиями подписались более 70 человек. По данным источника ТАСС, близкого к Delivery Club, за два месяца зарплату не получили около 30 курьеров.