Прокуратура Москвы проверит сообщения о нарушении прав курьеров Delivery Club
Савеловская межрайонная прокуратура Москвы проверит жалобы курьеров компании Delivery Club на штрафы и ухудшение условий труда, говорится в сообщении ведомства.
Ранее в соцсетях курьеры Delivery Club опубликовали видеообращения, в которых рассказали, что им стали поступать заказы от клиентов, находящихся на большом расстоянии. За отказ от такого заказа их штрафуют, в результате некоторые курьеры стали работать в минус. Из-за таких условий труда они пригрозили устроить забастовку.
Московские курьеры Delivery Club собрались завтра устроить забастовку. Недовольны новыми правилами, увольнениями и штрафами. Так что не удивляйтесь, если завтра до вас не дойдет обед pic.twitter.com/k7j3PkeRNc— Мослента (@moslenta) June 4, 2020
В пресс-службе Delivery Club «Ведомостям» рассказали, что сервис работает в обычном режиме. Недовольство некоторых курьеров там объяснили «тестированием по увеличению зон доставки». В компании также отметили, что штрафы за отказ принимать заказ уже компенсированы. Тестирование увеличенных зон завершено.