Прокуратура Москвы проверит сообщения о нарушении прав курьеров Delivery Club

Ранее в соцсетях курьеры Delivery Club опубликовали видеообращения, в которых рассказали, что им стали поступать заказы от клиентов, находящихся на большом расстоянии. За отказ от такого заказа их штрафуют, в результате некоторые курьеры стали работать в минус. Из-за таких условий труда они пригрозили устроить забастовку.