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Московские отели предложили аренду номеров для работы на удаленке

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Гостиничные операторы Accor и Radisson Hotel Group начали предлагать услугу «офис в отеле», сообщил РБК. Отельеры предлагают номера под личные офисы с 9 утра до 6 вечера и «гибридные» номера, сочетающие гостиничный номер и офис.

Директор по продажам группы Accor в России, Грузии и странах СНГ Антон Коронелли рассказал, что гости могут забронировать номер под личный офис и пользоваться им с 9 до 18 ч. Услуга появилась в 43 гостиницах группы в России. Забронировать номер под личный офис можно в гостиницах средней ценовой категории- Ibis и Mercure — и в люксовых отелях — SO и Mövenpick.

Radisson Hotel Group предлагает «гибридные» номера за счет дополнительного технического оборудования, пояснил вице-президент российского офиса группы Мачек Мязек. Номера можно забронировать на дневное время и с ночевкой в двух отелях Radisson Blu в Москве.

На сайте Radisson Hotel Group говорится, что в номере есть бесплатный Wi-Fi, можно подключить второй экран для проведения видеоконференций, беспроводная клавиатура и мышь, набор канцелярских товаров, переносной динамик с подключением по Bluetooth. Стоимость номера в Radisson Blu Olympiyskiy Hotel за ночь составляет 13 000 руб., в Radisson Blu Belorusskaya Hotel — 9000 руб. за ночь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных