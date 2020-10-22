Московские отели предложили аренду номеров для работы на удаленке
Директор по продажам группы Accor в России, Грузии и странах СНГ Антон Коронелли рассказал, что гости могут забронировать номер под личный офис и пользоваться им с 9 до 18 ч. Услуга появилась в 43 гостиницах группы в России. Забронировать номер под личный офис можно в гостиницах средней ценовой категории- Ibis и Mercure — и в люксовых отелях — SO и Mövenpick.
Radisson Hotel Group предлагает «гибридные» номера за счет дополнительного технического оборудования, пояснил вице-президент российского офиса группы Мачек Мязек. Номера можно забронировать на дневное время и с ночевкой в двух отелях Radisson Blu в Москве.
На сайте Radisson Hotel Group говорится, что в номере есть бесплатный Wi-Fi, можно подключить второй экран для проведения видеоконференций, беспроводная клавиатура и мышь, набор канцелярских товаров, переносной динамик с подключением по Bluetooth. Стоимость номера в Radisson Blu Olympiyskiy Hotel за ночь составляет 13 000 руб., в Radisson Blu Belorusskaya Hotel — 9000 руб. за ночь.