Московские отели предложили аренду номеров для работы на удаленке

Директор по продажам группы Accor в России, Грузии и странах СНГ Антон Коронелли рассказал, что гости могут забронировать номер под личный офис и пользоваться им с 9 до 18 ч. Услуга появилась в 43 гостиницах группы в России. Забронировать номер под личный офис можно в гостиницах средней ценовой категории- Ibis и Mercure — и в люксовых отелях — SO и Mövenpick.