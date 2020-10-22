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В Кремле рассказали подробности о закрытой части встречи Путина с РСПП

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждал вопросы отношения бизнеса и силовых ведомств и неизменности правил для бизнеса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча главы государства с членами правления РСПП состоялась 21 октября.

«Говорили про Парижскую конвенцию, говорили про неизменность правил для бизнеса, говорили про отношения бизнеса и силовых ведомств. Вот, наверное, круг вопросов, которые затрагивались в закрытой части», — сказал Песков журналистам. Помимо этого, на встрече затрагивались вопросы экологии. На вопрос, обсуждалась ли тема компенсации «Норникелем» ущерба от аварии в мае этого года, представитель Кремля ответил отрицательно.

По словам Пескова, участники встречи не затрагивали тему новых мер по поддержке бизнеса во время второй волны коронавируса. «Нет. Именно речь шла о том, что бизнес наоборот адаптирует себя к эпидемиологическим угрозам. В условиях отсутствия каких-либо системных ограничений, таких широких ограничений на работу бизнеса, бизнес продолжает работать и адаптироваться под нынешние условия», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных