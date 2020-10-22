В Кремле рассказали подробности о закрытой части встречи Путина с РСПП
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждал вопросы отношения бизнеса и силовых ведомств и неизменности правил для бизнеса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча главы государства с членами правления РСПП состоялась 21 октября.
«Говорили про Парижскую конвенцию, говорили про неизменность правил для бизнеса, говорили про отношения бизнеса и силовых ведомств. Вот, наверное, круг вопросов, которые затрагивались в закрытой части», — сказал Песков журналистам. Помимо этого, на встрече затрагивались вопросы экологии. На вопрос, обсуждалась ли тема компенсации «Норникелем» ущерба от аварии в мае этого года, представитель Кремля ответил отрицательно.
По словам Пескова, участники встречи не затрагивали тему новых мер по поддержке бизнеса во время второй волны коронавируса. «Нет. Именно речь шла о том, что бизнес наоборот адаптирует себя к эпидемиологическим угрозам. В условиях отсутствия каких-либо системных ограничений, таких широких ограничений на работу бизнеса, бизнес продолжает работать и адаптироваться под нынешние условия», — сказал пресс-секретарь российского лидера.