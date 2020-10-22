В Кремле рассказали подробности о закрытой части встречи Путина с РСПП

«Говорили про Парижскую конвенцию, говорили про неизменность правил для бизнеса, говорили про отношения бизнеса и силовых ведомств. Вот, наверное, круг вопросов, которые затрагивались в закрытой части», — сказал Песков журналистам. Помимо этого, на встрече затрагивались вопросы экологии. На вопрос, обсуждалась ли тема компенсации «Норникелем» ущерба от аварии в мае этого года, представитель Кремля ответил отрицательно.