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Bloomberg: Adidas задумался о продаже Reebok

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Adidas изучает вопрос о продаже бренда Reebok, обсуждения находятся на начальном этапе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Уточняется, что окончательное решение производитель спортивной одежды примет в ближайшие месяцы. 

О возможности продажи Reebok писало ранее издание Manager Magazin. Сообщалось, что в сделке заинтересованы владеющая брендами Timberland и North Face VF Corp. и китайская компания Anta International Group Holdings. 

По данным СМИ, генеральный директор Adidas Каспер Рорстед думал о продаже Reebok еще до пандемии коронавируса. Тогда он намеревался выручить от сделки €2 млрд. Однако теперь сумма может сократиться в связи со снижением выручки компании. 

Немецкая компания Adidas приобрела американскую Reebok в 2005 г. Сумма сделки составила $3,8 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных