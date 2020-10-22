Bloomberg: Adidas задумался о продаже Reebok
Adidas изучает вопрос о продаже бренда Reebok, обсуждения находятся на начальном этапе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Уточняется, что окончательное решение производитель спортивной одежды примет в ближайшие месяцы.
О возможности продажи Reebok писало ранее издание Manager Magazin. Сообщалось, что в сделке заинтересованы владеющая брендами Timberland и North Face VF Corp. и китайская компания Anta International Group Holdings.
По данным СМИ, генеральный директор Adidas Каспер Рорстед думал о продаже Reebok еще до пандемии коронавируса. Тогда он намеревался выручить от сделки €2 млрд. Однако теперь сумма может сократиться в связи со снижением выручки компании.
Немецкая компания Adidas приобрела американскую Reebok в 2005 г. Сумма сделки составила $3,8 млрд.