Coca-Cola прекратит выпуск половины наименований напитков

«Компания планирует представить портфель из примерно 200 основных брендов, что примерно на 50% меньше текущего количества, и постепенно откажется от некоторых продуктов, таких как ZICO и TaB»,— говорится в сообщении. Точное число напитков, выпуск которых будет прекращен, не называется.