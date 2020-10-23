Coca-Cola прекратит выпуск половины наименований напитков
Coca-Cola прекратит выпуск около 200 наименований напитков, говорится в отчете компании за третий квартал 2020 г.
«Компания планирует представить портфель из примерно 200 основных брендов, что примерно на 50% меньше текущего количества, и постепенно откажется от некоторых продуктов, таких как ZICO и TaB»,— говорится в сообщении. Точное число напитков, выпуск которых будет прекращен, не называется.
Кроме названных брендов Coca-Cola также откажется от напитка Odwalla, о чем компания предупредила еще летом. Тогда же гендиректор корпорации Джеймс Куинси пояснял, что почти половина брендов приносит Coca-Cola не более 2% дохода.
В то же время, закрывая одни бренды, компания намеревается запустить новые: например, Topo Chico Hard Seltzer для Латинской Америки, производство которого начнется в США в первой половине 2021 года.
В целом чистая выручка Coca-Cola за квартал по сентябрь снизилась на 9% — до $8,7 млрд из-за сокращения потребления алкогольных напитков вне дома в связи с ограничениями, наложенными на общепит из-за пандемии. Кроме того, компания признала, что потеряла часть доли рынка безалкогольных напитков.