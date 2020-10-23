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Coca-Cola прекратит выпуск половины наименований напитков

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Coca-Cola прекратит выпуск около 200 наименований напитков, говорится в отчете компании за третий квартал 2020 г. 

«Компания планирует представить портфель из примерно 200 основных брендов, что примерно на 50% меньше текущего количества, и постепенно откажется от некоторых продуктов, таких как ZICO и TaB»,— говорится в сообщении.  Точное число напитков, выпуск которых будет прекращен, не называется. 

Кроме названных брендов Coca-Cola также откажется от напитка Odwalla, о чем компания предупредила еще летом. Тогда же гендиректор корпорации Джеймс Куинси пояснял, что почти половина брендов приносит Coca-Cola не более 2% дохода. 

В то же время, закрывая одни бренды, компания намеревается запустить новые: например, Topo Chico Hard Seltzer для Латинской Америки, производство которого начнется в США в первой половине 2021 года.

В целом чистая выручка Coca-Cola за квартал по сентябрь снизилась на 9% — до $8,7 млрд из-за сокращения потребления алкогольных напитков вне дома в связи с ограничениями, наложенными на общепит из-за пандемии. Кроме того, компания признала, что потеряла часть доли рынка безалкогольных напитков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных